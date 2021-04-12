1000
Моя линия
ТЕННИС. ATP. ATP. Монте-Карло. МонакоОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
12-е апреля
Весь матч
2,02
1,77
1,41
1.50/-1.50
2,75
3,25
-1.50/1.50
1,32
—
12-е апреля
Весь матч
1,67
2,17
2,60
-1.50/1.50
1,46
1,28
1.50/-1.50
3,50
—
12-е апреля
Весь матч
2,60
1,47
1,61
1.50/-1.50
2,23
4,30
-1.50/1.50
1,20
—
12-е апреля
Весь матч
1,13
5,80
1,45
-1.50/1.50
2,65
1,04
1.50/-1.50
9,00
—
12-е апреля
Весь матч
1,65
2,20
2,55
-1.50/1.50
1,47
1,27
1.50/-1.50
3,55
—
12-е апреля
Весь матч
1,87
1,90
2,95
-1.50/1.50
1,37
1,36
1.50/-1.50
3,00
—
12-е апреля
Весь матч
2,38
1,56
1,52
1.50/-1.50
2,41
3,85
-1.50/1.50
1,23
—
12-е апреля
Весь матч
1,64
2,23
2,50
-1.50/1.50
1,49
1,27
1.50/-1.50
3,55
—
12-е апреля
Весь матч
2,07
1,74
1,43
1.50/-1.50
2,70
3,30
-1.50/1.50
1,31
—
12-е апреля
Весь матч
1,71
2,10
2,65
-1.50/1.50
1,44
1,29
1.50/-1.50
3,35
—
ТЕННИС. ATP. ATP. Монте-Карло. МонакоИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/41/8
-
-
18-е апреля
Итоги
1,70
—
—
—
18-е апреля
Итоги
3,00
—
—
—
18-е апреля
Итоги
12,00
—
—
—
18-е апреля
Итоги
15,00
—
—
—
18-е апреля
Итоги
18,00
—
—
—
18-е апреля
Итоги
20,00
—
—
—
18-е апреля
Итоги
30
—
—
—
18-е апреля
Итоги
40
—
—
—
18-е апреля
Итоги
50
—
—
—
18-е апреля
Итоги
60
—
—
—