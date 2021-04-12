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ТЕННИС. ATP. ATP. Монте-Карло. МонакоОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
12:00
2972
12-е апреля
Музетти Л.Карацев А.
Весь матч
2,02
1,77
1,41
1.50/-1.50
2,75
3,25
-1.50/1.50
1,32
12:00
1501
12-е апреля
Давидович Фокина А.Де Минаур А.
Весь матч
1,67
2,17
2,60
-1.50/1.50
1,46
1,28
1.50/-1.50
3,50
12:00
1573
12-е апреля
Миллман Дж.Умбер У.
Весь матч
2,60
1,47
1,61
1.50/-1.50
2,23
4,30
-1.50/1.50
1,20
13:20
3946
12-е апреля
Карузо С.Катарина Л.
Весь матч
1,13
5,80
1,45
-1.50/1.50
2,65
1,04
1.50/-1.50
9,00
13:20
3242
12-е апреля
Оже Ф.Гарин К.
Весь матч
1,65
2,20
2,55
-1.50/1.50
1,47
1,27
1.50/-1.50
3,55
13:20
3728
12-е апреля
Пол Т.Мартинес Портеро П.
Весь матч
1,87
1,90
2,95
-1.50/1.50
1,37
1,36
1.50/-1.50
3,00
13:30
4156
12-е апреля
Эванс Д.Лайович Д.
Весь матч
2,38
1,56
1,52
1.50/-1.50
2,41
3,85
-1.50/1.50
1,23
14:40
4258
12-е апреля
Фоньини Ф.Кечманович М.
Весь матч
1,64
2,23
2,50
-1.50/1.50
1,49
1,27
1.50/-1.50
3,55
14:40
3734
12-е апреля
Чеккинато М.Кёпфер Д.
Весь матч
2,07
1,74
1,43
1.50/-1.50
2,70
3,30
-1.50/1.50
1,31
14:40
3990
12-е апреля
Шарди Ж.Бублик А.
Весь матч
1,71
2,10
2,65
-1.50/1.50
1,44
1,29
1.50/-1.50
3,35
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из 21событий

ТЕННИС. ATP. ATP. Монте-Карло. МонакоИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/41/8
-
-
11:00
4556
18-е апреля
Надаль Р. Монте-Карло. Монако 2021
Итоги
1,70
11:00
4558
18-е апреля
Джокович Н. Монте-Карло. Монако 2021
Итоги
3,00
11:00
4565
18-е апреля
Медведев Дан. Монте-Карло. Монако 2021
Итоги
12,00
11:00
4573
18-е апреля
Циципас С. Монте-Карло. Монако 2021
Итоги
15,00
11:00
4574
18-е апреля
Зверев А. Монте-Карло. Монако 2021
Итоги
18,00
11:00
4596
18-е апреля
Рублёв А. Монте-Карло. Монако 2021
Итоги
20,00
11:00
4611
18-е апреля
Шварцман Д. Монте-Карло. Монако 2021
Итоги
30
11:00
4621
18-е апреля
Синнер Я. Монте-Карло. Монако 2021
Итоги
40
11:00
4766
18-е апреля
Берреттини М. Монте-Карло. Монако 2021
Итоги
50
11:00
4768
18-е апреля
Баутиста Агут Р. Монте-Карло. Монако 2021
Итоги
60
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