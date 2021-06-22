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ATP. Истборн. Великобритания20
ATP. Мальорка. Испания21
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UTR. Мужчины
1000

Ставки на ATP. ATP. Мальорка. Испания

ТЕННИС. ATP. ATP. Мальорка. ИспанияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
14:30
2989
22-е июня
Сандгрен Т.Рууд К.
Весь матч
2,55
1,50
1.5/-1.5
1,59
2,27
-1.5/1.5
4,20
1,21
+80
15:50
3037
22-е июня
Медведев Дан.Муте К.
Весь матч
1,17
4,80
-1.5/1.5
1,56
2,32
1.5/-1.5
1,06
7,60
+80
16:00
4057
22-е июня
Куэрри С.Карбальес Баэна Р.
Матч приостановлен при счете *1:1 (5:7,6:4,0:0)
Весь матч по сетам (3-х сетовый формат)
1,47
2,60
+6
16:30
2889
22-е июня
Умбер У.Кечманович М.
Весь матч
1,56
2,38
-1.5/1.5
2,39
1,53
1.5/-1.5
1,23
3,85
+78
17:50
2578
22-е июня
Хачанов К.Лопес Ф.
Весь матч
1,55
2,42
-1.5/1.5
2,45
1,51
1.5/-1.5
1,22
4,00
+80
18:50
2104
22-е июня
Маннарино А.Тим Д.
Весь матч
2,60
1,49
1.5/-1.5
1,59
2,27
-1.5/1.5
4,20
1,20
+80
14:30
2853
23-е июня
Карреньо Буста П.Веселы И.
Весь матч
1,68
2,16
+40
14:30
3310
23-е июня
Томпсон Дж.Клейн Л.
Весь матч
1,50
2,55
+40
14:30
1951
23-е июня
Травалья С.Баутиста Агут Р.
Весь матч
3,90
1,24
+40
14:30
3129
22-е июня
Гранольерс М./Себальос О.Жебавы Р./Веселы И.
Весь матч
1,17
4,90
-1.5/1.5
1,61
2,22
1.5/-1.5
1,06
8,20
+28
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из 4событий

ТЕННИС. ATP. ATP. Мальорка. ИспанияИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/41/8
-
-
14:30
3419
26-е июня
Баутиста Агут Р. Мальорка 2021
Итоги
7,00
+1
14:30
3450
26-е июня
Карреньо Буста П. Мальорка 2021
Итоги
16,00
+1
14:30
3416
26-е июня
Медведев Д. Мальорка 2021
Итоги
3,50
+1
14:30
3420
26-е июня
Рууд К. Мальорка 2021
Итоги
12,00
+1
14:30
3417
26-е июня
Тим Д. Мальорка 2021
Итоги
6,50
+1
14:30
3449
26-е июня
Умбер У. Мальорка 2021
Итоги
10,00
+1
14:30
3448
26-е июня
Хачанов К. Мальорка 2021
Итоги
10,00
+1
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