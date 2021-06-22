1000
Ставки на ATP. ATP. Мальорка. Испания
ТЕННИС. ATP. ATP. Мальорка. ИспанияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
22-е июня
Весь матч
2,55
1,50
1.5/-1.5
1,59
2,27
-1.5/1.5
4,20
1,21
—
22-е июня
Весь матч
1,17
4,80
-1.5/1.5
1,56
2,32
1.5/-1.5
1,06
7,60
—
22-е июня
Матч приостановлен при счете *1:1 (5:7,6:4,0:0)
Весь матч по сетам (3-х сетовый формат)
1,47
2,60
—
—
—
22-е июня
Весь матч
1,56
2,38
-1.5/1.5
2,39
1,53
1.5/-1.5
1,23
3,85
—
22-е июня
Весь матч
1,55
2,42
-1.5/1.5
2,45
1,51
1.5/-1.5
1,22
4,00
—
22-е июня
Весь матч
2,60
1,49
1.5/-1.5
1,59
2,27
-1.5/1.5
4,20
1,20
—
23-е июня
Весь матч
1,68
2,16
—
—
—
23-е июня
Весь матч
1,50
2,55
—
—
—
23-е июня
Весь матч
3,90
1,24
—
—
—
Весь матч
1,17
4,90
-1.5/1.5
1,61
2,22
1.5/-1.5
1,06
8,20
—
ТЕННИС. ATP. ATP. Мальорка. ИспанияИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/41/8
-
-
26-е июня
Итоги
7,00
—
—
—
26-е июня
Итоги
16,00
—
—
—
26-е июня
Итоги
3,50
—
—
—
26-е июня
Итоги
12,00
—
—
—
26-е июня
Итоги
6,50
—
—
—
26-е июня
Итоги
10,00
—
—
—
26-е июня
Итоги
10,00
—
—
—