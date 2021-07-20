1000
Ставки на ATP. ATP. Лос Кабос. Мексика
ТЕННИС. ATP. ATP. Лос Кабос. МексикаОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
20-е июля
Весь матч
1,43
2,80
—
—
—
20-е июля
Весь матч
2,08
1,73
—
—
—
20-е июля
Весь матч
1,77
2,02
—
—
—
20-е июля
Весь матч
6,40
1,11
—
—
—
20-е июля
Весь матч
1,29
3,55
—
—
—
20-е июля
Весь матч
1,58
2,35
—
—
—
21-е июля
Весь матч
1,68
2,15
—
—
—
21-е июля
Весь матч
1,21
4,30
—
—
—
Весь матч
2,02
1,77
—
—
—
Весь матч
1,50
2,55
—
—
—
ТЕННИС. ATP. ATP. Лос Кабос. МексикаИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/41/8
-
-
25-е июля
Итоги
4,75
—
—
—
25-е июля
Итоги
6,00
—
—
—
25-е июля
Итоги
7,00
—
—
—
25-е июля
Итоги
7,50
—
—
—
25-е июля
Итоги
13,00
—
—
—
25-е июля
Итоги
13,00
—
—
—
25-е июля
Итоги
15,00
—
—
—
25-е июля
Итоги
17,00
—
—
—