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ATP
ATP. Гштад. Швейцария27
ATP. Лос Кабос. Мексика24
ATP. Умаг. Хорватия28
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ITF. Мужчины
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1000

Ставки на ATP. ATP. Лос Кабос. Мексика

ТЕННИС. ATP. ATP. Лос Кабос. МексикаОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
03:00
3345
20-е июля
Джанг Дж.Донской Е.
Весь матч
1,43
2,80
+40
03:00
3514
20-е июля
Родионов Ю.Офнер С.
Весь матч
2,08
1,73
+40
03:00
1324
20-е июля
Сеппи А.Болт А.
Весь матч
1,77
2,02
+40
04:20
3510
20-е июля
Лопес Вильясенор Х.Джонсон С.
Весь матч
6,40
1,11
+40
04:20
3495
20-е июля
Накашима Б.Вольф Д.Д.
Весь матч
1,29
3,55
+40
06:00
3497
20-е июля
Коккинакис Т.Кудла Д.
Весь матч
1,58
2,35
+40
03:00
3498
21-е июля
Гойовчик П.Марченко И.
Весь матч
1,68
2,15
+40
03:00
3499
21-е июля
Томпсон Дж.Карлович И.
Весь матч
1,21
4,30
+38
04:20
3782
20-е июля
Макдональд М / Куэрри СLammons N / Withrow J
Весь матч
2,02
1,77
+24
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из 6событий

ТЕННИС. ATP. ATP. Лос Кабос. МексикаИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/41/8
-
-
16:00
4300
25-е июля
Норри К. Лос Кабос 2021
Итоги
4,75
+1
16:00
4301
25-е июля
Иснер Дж. Лос Кабос 2021
Итоги
6,00
+1
16:00
4302
25-е июля
Фритц Т. Лос Кабос 2021
Итоги
7,00
+1
16:00
4304
25-е июля
Накашима Б. Лос Кабос 2021
Итоги
7,50
+1
16:00
4305
25-е июля
Томпсон Дж. Лос Кабос 2021
Итоги
13,00
+1
16:00
4306
25-е июля
Макдональд М. Лос Кабос 2021
Итоги
13,00
+1
16:00
4307
25-е июля
Куэрри С. Лос Кабос 2021
Итоги
15,00
+1
16:00
4308
25-е июля
Коккинакис Т. Лос Кабос 2021
Итоги
17,00
+1
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