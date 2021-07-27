1000
Ставки на ATP. ATP. Кицбюэль. Австрия
ТЕННИС. ATP. ATP. Кицбюэль. АвстрияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
2-й сет. Пауза между розыгрышами
Весь матч
9,00
1,06
4.5/-4.5
3,68
1,28
1.5/-1.5
5,30
1,12
—
1-й сет. Пауза между розыгрышами
Весь матч
1,08
6,90
-6.5/6.5
1,88
1,84
-1.5/1.5
1,28
3,42
—
26-е июля
Весь матч
2,23
1,64
1.5/-1.5
1,48
2,55
-1.5/1.5
3,60
1,26
—
26-е июля
Весь матч
1,53
2,47
-1.5/1.5
2,34
1,56
1.5/-1.5
1,22
4,00
—
Весь матч
3,30
1,32
1.5/-1.5
1,78
1,97
-1.5/1.5
5,60
1,12
—
Весь матч
1,43
2,75
—
—
—
Весь матч
2,26
1,62
—
—
—
27-е июля
Весь матч
3,40
1,30
—
—
—
27-е июля
Весь матч
1,16
5,00
—
—
—
27-е июля
Весь матч
1,48
2,60
—
—
—