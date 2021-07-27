Популярное

Футбол

Теннис

Баскетбол

Волейбол

Хоккей

Настольный теннис

Спецпредложение

Counter-Strike

Dota-2

League of Legends

Бокс

MMA

Австралийский футбол

Американский футбол

Бейсбол

Водное поло

Вольная борьба

Гандбол

Греко-римская борьба

Дзю-До

Легкая атлетика

Олимпиада

Плавание

Пляжный волейбол

Прыжки в воду

Регби

Синхронное плавание

Снукер

Стрельба

Тхэквондо

Фехтование

Формула 1

Художественная гимнастика

Шахматы

Олимпиада
Турниры Большого Шлема
ATP
ATP. Атланта. США28
ATP. Кицбюэль. Австрия16
ATP. Челленджер
WTA. Серия 125К
ITF. Мужчины
ITF. Женщины
UTR. Женщины
UTR. Мужчины
1000

Ставки на ATP. ATP. Кицбюэль. Австрия

ТЕННИС. ATP. ATP. Кицбюэль. АвстрияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
14:25
171
2-й сет. Пауза между розыгрышами
Куэвас П.Имер М.
01
Весь матч
9,00
1,06
4.5/-4.5
3,68
1,28
1.5/-1.5
5,30
1,12
+74
15:34
215
1-й сет. Пауза между розыгрышами
Бехар А./Дуран Г.Албот Р./Молчанов Д.
00
Весь матч
1,08
6,90
-6.5/6.5
1,88
1,84
-1.5/1.5
1,28
3,42
+52
16:15
2166
26-е июля
Пуйе Л.Мартинес Портеро П.
Весь матч
2,23
1,64
1.5/-1.5
1,48
2,55
-1.5/1.5
3,60
1,26
+80
16:50
2169
26-е июля
Веселы И.Гулбис Э.
Весь матч
1,53
2,47
-1.5/1.5
2,34
1,56
1.5/-1.5
1,22
4,00
+80
18:00
1101
26-е июля
Оберлеитнер Н / Вайссборн ТНис Х / Вавассори А
Весь матч
3,30
1,32
1.5/-1.5
1,78
1,97
-1.5/1.5
5,60
1,12
+28
11:00
1209
27-е июля
Brkic T / Cacic NПел Д / Риндеркнеч А
Весь матч
1,43
2,75
+24
11:00
3467
27-е июля
Martinez L D / Sitak AЖебавы Р./Мидделькоп М.
Весь матч
2,26
1,62
+24
11:00
2130
27-е июля
Албот Р.Чеккинато М.
Весь матч
3,40
1,30
+40
11:00
1996
27-е июля
Вилелья Мартинес М.Ноймаер Л.
Весь матч
1,16
5,00
+40
11:00
2012
27-е июля
Дьере Л.Альтмайер Д.
Весь матч
1,48
2,60
+40
Показать ещё
из 6событий
О компании
Полезная информация
Контакты
8 800 555-44-55
звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Партнёрская программа
Мобильное приложение
Платежные системы+ Другие
© 2008—2021 Ставки на спорт в букмекерской компании «Лига Ставок»
Прямые трансляции20
Корзина
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом