1000
Ставки на ATP. ATP. Истборн. Великобритания
ТЕННИС. ATP. ATP. Истборн. ВеликобританияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
22-е июня
Весь матч
1,60
2,29
-1.5/1.5
2,50
1,49
1.5/-1.5
1,25
3,75
—
22-е июня
Весь матч
3,15
1,35
1.5/-1.5
1,76
1,99
-1.5/1.5
5,20
1,14
—
22-е июня
Весь матч
7,80
1,07
1.5/-1.5
3,35
1,29
-1.5/1.5
12,00
1,02
—
22-е июня
Весь матч
1,27
3,65
-1.5/1.5
1,79
1,96
1.5/-1.5
1,11
5,80
—
22-е июня
Весь матч
1,54
2,45
-1.5/1.5
2,35
1,55
1.5/-1.5
1,22
3,95
—
22-е июня
Весь матч
2,60
1,47
1.5/-1.5
1,61
2,22
-1.5/1.5
4,20
1,20
—
22-е июня
Весь матч
3,15
1,35
1.5/-1.5
1,79
1,96
-1.5/1.5
5,20
1,14
—
22-е июня
Весь матч
1,70
2,13
-1.5/1.5
2,60
1,46
1.5/-1.5
1,29
3,35
—
22-е июня
Весь матч
3,75
1,26
1.5/-1.5
1,94
1,80
-1.5/1.5
6,20
1,10
—
22-е июня
Весь матч
1,50
2,55
-1.5/1.5
2,27
1,59
1.5/-1.5
1,21
4,10
—