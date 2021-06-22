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ATP. Истборн. Великобритания20
ATP. Мальорка. Испания21
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1000

Ставки на ATP. ATP. Истборн. Великобритания

ТЕННИС. ATP. ATP. Истборн. ВеликобританияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
14:30
1540
22-е июня
Цонга Ж.В.Герасимов Е.
Весь матч
1,60
2,29
-1.5/1.5
2,50
1,49
1.5/-1.5
1,25
3,75
+78
15:30
1453
22-е июня
Гомбош Н.Попырин А.
Весь матч
3,15
1,35
1.5/-1.5
1,76
1,99
-1.5/1.5
5,20
1,14
+80
15:30
1349
22-е июня
Грэй А.Ивашка И.
Весь матч
7,80
1,07
1.5/-1.5
3,35
1,29
-1.5/1.5
12,00
1,02
+80
15:45
1685
22-е июня
Миллман Дж.Кларк Дж.
Весь матч
1,27
3,65
-1.5/1.5
1,79
1,96
1.5/-1.5
1,11
5,80
+80
16:30
1124
22-е июня
Руусувуори Э.Рамос Винолас А.
Весь матч
1,54
2,45
-1.5/1.5
2,35
1,55
1.5/-1.5
1,22
3,95
+80
16:50
1564
22-е июня
Кукушкин М.Бублик А.
Весь матч
2,60
1,47
1.5/-1.5
1,61
2,22
-1.5/1.5
4,20
1,20
+80
16:50
1416
22-е июня
Пёрселл М.Дакворт Дж.
Весь матч
3,15
1,35
1.5/-1.5
1,79
1,96
-1.5/1.5
5,20
1,14
+78
17:05
1448
22-е июня
Давидович Фокина А.Имер М.
Весь матч
1,70
2,13
-1.5/1.5
2,60
1,46
1.5/-1.5
1,29
3,35
+78
17:50
1518
22-е июня
Уорд Дж.Поспишил В.
Весь матч
3,75
1,26
1.5/-1.5
1,94
1,80
-1.5/1.5
6,20
1,10
+80
18:10
1511
22-е июня
Сеппи А.Нисиока Ёсихито
Весь матч
1,50
2,55
-1.5/1.5
2,27
1,59
1.5/-1.5
1,21
4,10
+80
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