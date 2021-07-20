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ATP
ATP. Гштад. Швейцария27
ATP. Лос Кабос. Мексика24
ATP. Умаг. Хорватия28
WTA
ATP. Челленджер
ITF. Мужчины
ITF. Женщины
1000

Ставки на ATP. ATP. Гштад. Швейцария

ТЕННИС. ATP. ATP. Гштад. ШвейцарияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
12:30
1271
19-е июля
Полманс М.Эра С.
Весь матч
1,83
1,95
-1.5/1.5
2,90
1,38
1.5/-1.5
1,34
3,10
+80
13:30
1023
19-е июля
Никлес Й.Коприва В.
Весь матч
3,00
1,38
1.5/-1.5
1,75
2,01
-1.5/1.5
4,80
1,16
+80
13:50
1559
19-е июля
Отте О.Бергс З.
Весь матч
1,42
2,85
-1.5/1.5
2,12
1,67
1.5/-1.5
1,17
4,60
+80
14:10
1201
19-е июля
Имер М.Молчан А.
Весь матч
2,17
1,67
1.5/-1.5
1,47
2,55
-1.5/1.5
3,45
1,28
+80
16:00
2014
19-е июля
Ковалик Й.Пэр Б.
Весь матч
2,23
1,63
1.5/-1.5
1,48
2,55
-1.5/1.5
3,60
1,26
+80
18:30
3227
19-е июля
Хуслер М.А.Лопес Ф.
Весь матч
1,72
2,09
-1.5/1.5
2,75
1,41
1.5/-1.5
1,28
3,45
+80
11:00
2007
20-е июля
Ганфманн Я.Новак Д.
Весь матч
1,44
2,75
+40
11:00
3234
20-е июля
Гастон У.Серундоло Х.М.
Весь матч
1,73
2,08
+40
11:00
3233
20-е июля
Грикспур Т.Лондеро Х.И.
Весь матч
1,67
2,17
+40
11:00
3219
20-е июля
Дельбонис Ф.Риеди Л.
Весь матч
1,04
10,00
+40
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из 9событий

ТЕННИС. ATP. ATP. Гштад. ШвейцарияИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/41/8
-
-
12:30
4286
25-е июля
Рууд К. Гштад 2021
Итоги
3,50
+1
12:30
4288
25-е июля
Шаповалов Д. Гштад 2021
Итоги
4,75
+1
12:30
4290
25-е июля
Баутиста Агут Р. Гштад 2021
Итоги
5,50
+1
12:30
4291
25-е июля
Гарин К. Гштад 2021
Итоги
7,50
+1
12:30
4293
25-е июля
Дельбонис Ф. Гштад 2021
Итоги
9,00
+1
12:30
4294
25-е июля
Дьере Л. Гштад 2021
Итоги
13,00
+1
12:30
4296
25-е июля
Риндеркнех А. Гштад 2021
Итоги
19,00
+1
12:30
4297
25-е июля
Ганфманн Я. Гштад 2021
Итоги
21,00
+1
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