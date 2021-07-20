1000
Ставки на ATP. ATP. Гштад. Швейцария
ТЕННИС. ATP. ATP. Гштад. ШвейцарияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
19-е июля
Весь матч
1,83
1,95
-1.5/1.5
2,90
1,38
1.5/-1.5
1,34
3,10
—
19-е июля
Весь матч
3,00
1,38
1.5/-1.5
1,75
2,01
-1.5/1.5
4,80
1,16
—
19-е июля
Весь матч
1,42
2,85
-1.5/1.5
2,12
1,67
1.5/-1.5
1,17
4,60
—
19-е июля
Весь матч
2,17
1,67
1.5/-1.5
1,47
2,55
-1.5/1.5
3,45
1,28
—
19-е июля
Весь матч
2,23
1,63
1.5/-1.5
1,48
2,55
-1.5/1.5
3,60
1,26
—
19-е июля
Весь матч
1,72
2,09
-1.5/1.5
2,75
1,41
1.5/-1.5
1,28
3,45
—
20-е июля
Весь матч
1,44
2,75
—
—
—
20-е июля
Весь матч
1,73
2,08
—
—
—
20-е июля
Весь матч
1,67
2,17
—
—
—
20-е июля
Весь матч
1,04
10,00
—
—
—
ТЕННИС. ATP. ATP. Гштад. ШвейцарияИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/41/8
-
-
25-е июля
Итоги
3,50
—
—
—
25-е июля
Итоги
4,75
—
—
—
25-е июля
Итоги
5,50
—
—
—
25-е июля
Итоги
7,50
—
—
—
25-е июля
Итоги
9,00
—
—
—
25-е июля
Итоги
13,00
—
—
—
25-е июля
Итоги
19,00
—
—
—
25-е июля
Итоги
21,00
—
—
—