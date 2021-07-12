1000
Ставки на ATP. ATP. Гамбург. Германия
ТЕННИС. ATP. ATP. Гамбург. ГерманияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
Весь матч
4,70
1,18
1.5/-1.5
2,50
1,49
-1.5/1.5
9,00
1,04
—
12-е июля
Весь матч
3,65
1,27
1.5/-1.5
1,92
1,83
-1.5/1.5
6,00
1,11
—
Весь матч
2,12
1,70
1.5/-1.5
1,41
2,75
-1.5/1.5
3,55
1,27
—
12-е июля
Весь матч
2,02
1,77
1.5/-1.5
1,41
2,75
-1.5/1.5
3,20
1,32
—
Весь матч
1,98
1,80
1.5/-1.5
1,36
2,95
-1.5/1.5
3,30
1,31
—
12-е июля
Весь матч
1,70
2,13
-1.5/1.5
2,65
1,45
1.5/-1.5
1,29
3,40
—
12-е июля
Весь матч
2,50
1,51
1.5/-1.5
1,58
2,29
-1.5/1.5
4,10
1,21
—
13-е июля
Весь матч
1,94
1,83
—
—
—
13-е июля
Весь матч
2,06
1,74
—
—
—
Весь матч
1,11
6,40
—
—
—