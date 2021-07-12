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ATP
ATP. Бостад. Швеция19
ATP. Гамбург. Германия13
ATP. Ньюпорт. США20
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ITF. Мужчины
ITF. Женщины
1000

Ставки на ATP. ATP. Гамбург. Германия

ТЕННИС. ATP. ATP. Гамбург. ГерманияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
13:30
1897
12-е июля
Дйере Л / Жанлука МагерБехар А./Эскобар Г.
Весь матч
4,70
1,18
1.5/-1.5
2,50
1,49
-1.5/1.5
9,00
1,04
+28
13:30
1101
12-е июля
Кюн Н.Сейбот Вилд Т.
Весь матч
3,65
1,27
1.5/-1.5
1,92
1,83
-1.5/1.5
6,00
1,11
+80
14:50
1993
12-е июля
Краинович Ф./Лайович Д.Шрирамбалай Н./ Маргароли Л.
Весь матч
2,12
1,70
1.5/-1.5
1,41
2,75
-1.5/1.5
3,55
1,27
+28
14:50
1097
12-е июля
Муте К.Баез С.
Весь матч
2,02
1,77
1.5/-1.5
1,41
2,75
-1.5/1.5
3,20
1,32
+80
16:10
2370
12-е июля
Алессандро Джанеззи / Табернер КАльтмайер Д / Моллекер Р
Весь матч
1,98
1,80
1.5/-1.5
1,36
2,95
-1.5/1.5
3,30
1,31
+28
16:10
3397
12-е июля
Муньяр Х.Кольшрайбер Ф.
Весь матч
1,70
2,13
-1.5/1.5
2,65
1,45
1.5/-1.5
1,29
3,40
+80
19:30
3408
12-е июля
Пэр Б.Беранкис Р.
Весь матч
2,50
1,51
1.5/-1.5
1,58
2,29
-1.5/1.5
4,10
1,21
+80
12:00
3172
13-е июля
Альтмайер Д.Крайинович Ф.
Весь матч
1,94
1,83
+40
12:00
3413
13-е июля
Дьере Л.Штруфф Я. Л.
Весь матч
2,06
1,74
+40
12:00
1956
13-е июля
Кравьец К./Текэу Х.Беранкис Р / Лу Й-Х
Весь матч
1,11
6,40
+24
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