1000
Ставки на ATP. ATP. Бостад. Швеция
ТЕННИС. ATP. ATP. Бостад. ШвецияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
12-е июля
Весь матч
1,86
1,92
-1.5/1.5
3,00
1,36
1.5/-1.5
1,34
3,10
—
12-е июля
Весь матч
1,37
3,00
-1.5/1.5
1,99
1,76
1.5/-1.5
1,15
5,00
—
12-е июля
Весь матч
2,42
1,55
1.5/-1.5
1,54
2,37
-1.5/1.5
3,90
1,23
—
12-е июля
Весь матч
1,63
2,23
-1.5/1.5
2,55
1,48
1.5/-1.5
1,26
3,60
—
12-е июля
Весь матч
2,03
1,76
1.5/-1.5
1,42
2,75
-1.5/1.5
3,20
1,32
—
12-е июля
Весь матч
1,91
1,86
1.5/-1.5
1,37
2,95
-1.5/1.5
3,05
1,35
—
12-е июля
Весь матч
1,79
2,00
-1.5/1.5
2,80
1,41
1.5/-1.5
1,33
3,15
—
13-е июля
Весь матч
3,10
1,35
—
—
—
13-е июля
Весь матч
1,71
2,11
—
—
—
13-е июля
Весь матч
1,72
2,08
—
—
—
ТЕННИС. ATP. ATP. Бостад. ШвецияИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/41/8
-
-
18-е июля
Итоги
4,00
—
—
—
18-е июля
Итоги
6,50
—
—
—
18-е июля
Итоги
8,00
—
—
—
18-е июля
Итоги
8,50
—
—
—
18-е июля
Итоги
17,00
—
—
—
18-е июля
Итоги
19,00
—
—
—
18-е июля
Итоги
19,00
—
—
—
18-е июля
Итоги
21,00
—
—
—