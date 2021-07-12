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ATP
ATP. Бостад. Швеция27
ATP. Гамбург. Германия26
ATP. Ньюпорт. США28
WTA
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ITF. Мужчины
ITF. Женщины
UTR. Мужчины
1000

Ставки на ATP. ATP. Бостад. Швеция

ТЕННИС. ATP. ATP. Бостад. ШвецияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
12:00
2048
12-е июля
Новак Д.Хуслер М.А.
Весь матч
1,86
1,92
-1.5/1.5
3,00
1,36
1.5/-1.5
1,34
3,10
+80
12:00
2128
12-е июля
Риндеркнех А.Фаббиано Т.
Весь матч
1,37
3,00
-1.5/1.5
1,99
1,76
1.5/-1.5
1,15
5,00
+80
13:00
2125
12-е июля
Мартин Анд.Лааксонен Г.
Весь матч
2,42
1,55
1.5/-1.5
1,54
2,37
-1.5/1.5
3,90
1,23
+80
13:20
2133
12-е июля
Черундоло Ф.Рола Б.
Весь матч
1,63
2,23
-1.5/1.5
2,55
1,48
1.5/-1.5
1,26
3,60
+80
14:00
3173
12-е июля
Ганфманн Я.Монтейро Т.
Весь матч
2,03
1,76
1.5/-1.5
1,42
2,75
-1.5/1.5
3,20
1,32
+80
15:20
3256
12-е июля
Гаске Р.Чеккинато М.
Весь матч
1,91
1,86
1.5/-1.5
1,37
2,95
-1.5/1.5
3,05
1,35
+80
16:40
3263
12-е июля
Имер Э.Даниэль Т.
Весь матч
1,79
2,00
-1.5/1.5
2,80
1,41
1.5/-1.5
1,33
3,15
+80
13:00
3342
13-е июля
Албот Р.Руне Х.
Весь матч
3,10
1,35
+40
13:00
3343
13-е июля
Баньис Ф.Карбальес Баэна Р.
Весь матч
1,71
2,11
+40
13:00
3185
13-е июля
Веселы И.Карузо С.
Весь матч
1,72
2,08
+40
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из 9событий

ТЕННИС. ATP. ATP. Бостад. ШвецияИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/41/8
-
-
14:00
3856
18-е июля
Рууд К. Бостад 2021
Итоги
4,00
+1
14:00
3857
18-е июля
Гарин К. Бостад 2021
Итоги
6,50
+1
14:00
3858
18-е июля
Музетти Л. Бостад 2021
Итоги
8,00
+1
14:00
3859
18-е июля
Фоньини Ф. Бостад 2021
Итоги
8,50
+1
14:00
3860
18-е июля
Чеккинато М. Бостад 2021
Итоги
17,00
+1
14:00
3861
18-е июля
Монтейро Т. Бостад 2021
Итоги
19,00
+1
14:00
3862
18-е июля
Гаске Р. Бостад 2021
Итоги
19,00
+1
14:00
3863
18-е июля
Миллман Дж. Бостад 2021
Итоги
21,00
+1
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