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ATP
ATP. Атланта. США28
ATP. Кицбюэль. Австрия16
ATP. Челленджер
WTA. Серия 125К
ITF. Мужчины
ITF. Женщины
UTR. Женщины
UTR. Мужчины
1000

Ставки на ATP. ATP. Атланта. США

ТЕННИС. ATP. ATP. Атланта. СШАОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
18:00
3494
26-е июля
Сеппи А.Фратанджело Б.
Весь матч
2,29
1,61
1.5/-1.5
1,50
2,49
-1.5/1.5
3,70
1,25
+80
20:30
4380
26-е июля
Томпсон Дж.Харрис Л.
Весь матч
2,30
1,60
1.5/-1.5
1,49
2,50
-1.5/1.5
3,75
1,24
+80
21:50
4476
26-е июля
Попырин А.Джонсон С.
Весь матч
1,61
2,28
-1.5/1.5
2,55
1,48
1.5/-1.5
1,25
3,75
+80
02:00
3492
27-е июля
Гойовчик П.Куэрри С.
Весь матч
2,19
1,66
1.5/-1.5
1,45
2,60
-1.5/1.5
3,60
1,27
+80
19:00
3302
26-е июля
Аревало М./Рейес Варела М.А.Chopra K / Martin A
Весь матч
1,09
7,00
-1.5/1.5
1,40
2,80
1.5/-1.5
1,02
11,00
+28
20:20
2933
26-е июля
Opelka R / Sinner JErlich J / Gonzalez S
Весь матч
2,12
1,70
1.5/-1.5
1,41
2,75
-1.5/1.5
3,55
1,27
+28
03:20
2109
27-е июля
Айсам Уль-Хаг Кьюреши / Диви ШаранКиргиос Н./Сок Дж.
Весь матч
3,45
1,29
1.5/-1.5
1,83
1,92
-1.5/1.5
6,00
1,11
+28
18:00
3473
27-е июля
Huey T / Paire BHeliovaara H / Ruusuvuori E
Весь матч
2,13
1,69
+24
18:00
4402
27-е июля
Андерсон К.Киргиос Н.
Весь матч
2,04
1,76
+40
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из 10событий

ТЕННИС. ATP. ATP. Атланта. СШАИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/41/8
-
-
18:00
4980
1-е августа
Синнер Я. Атланта 2021
Итоги
5,00
+1
18:00
4981
1-е августа
Норри К. Атланта 2021
Итоги
6,50
+1
18:00
4982
1-е августа
Иснер Дж. Атланта 2021
Итоги
7,00
+1
18:00
4986
1-е августа
Раонич М. Атланта 2021
Итоги
7,00
+1
18:00
4987
1-е августа
Киргиос Н. Атланта 2021
Итоги
12,00
+1
18:00
4988
1-е августа
Накашима Б. Атланта 2021
Итоги
12,00
+1
18:00
4991
1-е августа
Андерсон К. Атланта 2021
Итоги
13,00
+1
18:00
5000
1-е августа
Фритц Т. Атланта 2021
Итоги
15,00
+1
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