1000
Ставки на ATP. ATP. Атланта. США
ТЕННИС. ATP. ATP. Атланта. СШАОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
26-е июля
Весь матч
2,29
1,61
1.5/-1.5
1,50
2,49
-1.5/1.5
3,70
1,25
—
26-е июля
Весь матч
2,30
1,60
1.5/-1.5
1,49
2,50
-1.5/1.5
3,75
1,24
—
26-е июля
Весь матч
1,61
2,28
-1.5/1.5
2,55
1,48
1.5/-1.5
1,25
3,75
—
27-е июля
Весь матч
2,19
1,66
1.5/-1.5
1,45
2,60
-1.5/1.5
3,60
1,27
—
Весь матч
1,09
7,00
-1.5/1.5
1,40
2,80
1.5/-1.5
1,02
11,00
—
Весь матч
2,12
1,70
1.5/-1.5
1,41
2,75
-1.5/1.5
3,55
1,27
—
Весь матч
3,45
1,29
1.5/-1.5
1,83
1,92
-1.5/1.5
6,00
1,11
—
Весь матч
2,13
1,69
—
—
—
27-е июля
Весь матч
2,04
1,76
—
—
—
Весь матч
1,46
2,65
—
—
—
ТЕННИС. ATP. ATP. Атланта. СШАИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/41/8
-
-
1-е августа
Итоги
5,00
—
—
—
1-е августа
Итоги
6,50
—
—
—
1-е августа
Итоги
7,00
—
—
—
1-е августа
Итоги
7,00
—
—
—
1-е августа
Итоги
12,00
—
—
—
1-е августа
Итоги
12,00
—
—
—
1-е августа
Итоги
13,00
—
—
—
1-е августа
Итоги
15,00
—
—
—