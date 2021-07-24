1000
Ставки на ATP. Атланта. США
ТЕННИС. ATP. Атланта. СШАОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
24-е июля
Весь матч
4,10
1,23
1.5/-1.5
2,05
1,72
-1.5/1.5
6,60
1,09
—
24-е июля
Весь матч
1,50
2,55
-1.5/1.5
2,30
1,57
1.5/-1.5
1,21
4,20
—
24-е июля
Весь матч
1,61
2,27
-1.5/1.5
2,50
1,49
1.5/-1.5
1,25
3,70
—
24-е июля
Весь матч
1,67
2,16
-1.5/1.5
2,65
1,45
1.5/-1.5
1,27
3,50
—
24-е июля
Весь матч
1,64
2,22
-1.5/1.5
2,55
1,47
1.5/-1.5
1,26
3,60
—
24-е июля
Весь матч
2,95
1,39
1.5/-1.5
1,70
2,07
-1.5/1.5
4,80
1,16
—
24-е июля
Весь матч
1,51
2,50
-1.5/1.5
2,31
1,57
1.5/-1.5
1,21
4,10
—
24-е июля
Весь матч
1,30
3,45
-1.5/1.5
1,87
1,87
1.5/-1.5
1,12
5,60
—