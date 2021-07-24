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ATP. Гштад. Швейцария3
ATP. Лос Кабос. Мексика2
ATP. Умаг. Хорватия7
Атланта. США8
Кицбюэль. Австрия8
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ITF. Мужчины
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1000

Ставки на ATP. Атланта. США

ТЕННИС. ATP. Атланта. СШАОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
17:00
4403
24-е июля
Banerjee, SamirОфнер С.
Весь матч
4,10
1,23
1.5/-1.5
2,05
1,72
-1.5/1.5
6,60
1,09
+28
17:00
3988
24-е июля
О'Коннел К.Ватануки Ёсуке
Весь матч
1,50
2,55
-1.5/1.5
2,30
1,57
1.5/-1.5
1,21
4,20
+28
18:20
3159
24-е июля
Гойовчик П.Янг Д.
Весь матч
1,61
2,27
-1.5/1.5
2,50
1,49
1.5/-1.5
1,25
3,70
+28
18:20
2941
24-е июля
Фратанджело Б.Имер Э.
Весь матч
1,67
2,16
-1.5/1.5
2,65
1,45
1.5/-1.5
1,27
3,50
+28
19:40
5266
24-е июля
Донской Е.Рубин Н.
Весь матч
1,64
2,22
-1.5/1.5
2,55
1,47
1.5/-1.5
1,26
3,60
+28
19:40
5267
24-е июля
Уорд Дж.Марченко И.
Весь матч
2,95
1,39
1.5/-1.5
1,70
2,07
-1.5/1.5
4,80
1,16
+28
21:00
5268
24-е июля
Джанг Дж.Лацко Л.
Весь матч
1,51
2,50
-1.5/1.5
2,31
1,57
1.5/-1.5
1,21
4,10
+28
21:00
4700
24-е июля
Эбден М.Соеда Г.
Весь матч
1,30
3,45
-1.5/1.5
1,87
1,87
1.5/-1.5
1,12
5,60
+28
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