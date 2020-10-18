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ТЕННИС. ATP. Антверпен. БельгияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
13:00
1838
18-е октября
Броуди Л.Утияма Я.
Весь матч
1,55
2,42
2,32
-1.50/1.50
1,56
1,23
1.50/-1.50
3,85
13:00
1868
18-е октября
Хирон М.Майхржак К.
Весь матч
1,67
2,16
2,60
-1.50/1.50
1,47
1,28
1.50/-1.50
3,45
14:20
1865
18-е октября
Ионел Н.Д.Сугита Юити
Весь матч
6,00
1,12
2,60
1.50/-1.50
1,46
9,40
-1.50/1.50
1,04
14:20
1840
18-е октября
Кориа Ф.Табернер К.
Весь матч
1,71
2,10
2,75
-1.50/1.50
1,42
1,28
1.50/-1.50
3,45
15:40
1927
18-е октября
Карузо С.Гиртц М.
Весь матч
1,19
4,50
1,63
-1.50/1.50
2,19
1,07
1.50/-1.50
7,40
17:00
1852
18-е октября
Галан Риверос Д. Э.Руусувуори Э.
Весь матч
5,20
1,15
2,39
1.50/-1.50
1,54
8,40
-1.50/1.50
1,05
17:00
1918
18-е октября
Соуса Ж.(Порт.)Сеппи А.
Весь матч
2,38
1,56
1,55
1.50/-1.50
2,36
3,95
-1.50/1.50
1,23
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