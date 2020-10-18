1000
Моя линия
ТЕННИС. ATP. Антверпен. БельгияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
18-е октября
Весь матч
1,55
2,42
2,32
-1.50/1.50
1,56
1,23
1.50/-1.50
3,85
—
18-е октября
Весь матч
1,67
2,16
2,60
-1.50/1.50
1,47
1,28
1.50/-1.50
3,45
—
18-е октября
Весь матч
6,00
1,12
2,60
1.50/-1.50
1,46
9,40
-1.50/1.50
1,04
—
18-е октября
Весь матч
1,71
2,10
2,75
-1.50/1.50
1,42
1,28
1.50/-1.50
3,45
—
18-е октября
Весь матч
1,19
4,50
1,63
-1.50/1.50
2,19
1,07
1.50/-1.50
7,40
—
18-е октября
Весь матч
5,20
1,15
2,39
1.50/-1.50
1,54
8,40
-1.50/1.50
1,05
—
18-е октября
Весь матч
2,38
1,56
1,55
1.50/-1.50
2,36
3,95
-1.50/1.50
1,23
—