1000
Моя линия
ТЕННИС. ATP. Анталья. ТурцияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
Матч не начался
Андреев А.Клейн Л.
00
00
00
Заключение пари временно недоступно
Заключение пари временно недоступно
Заключение пари временно недоступно
5-е января
Весь матч
2,07
1,74
1,43
1.50/-1.50
2,70
3,35
-1.50/1.50
1,30
—
5-е января
Весь матч
1,01
14,00
—
—
—
5-е января
Весь матч
1,65
2,20
2,55
-1.50/1.50
1,47
1,27
1.50/-1.50
3,55
—
5-е января
Весь матч
1,47
2,65
2,18
-1.50/1.50
1,63
1,20
1.50/-1.50
4,30
—
5-е января
Весь матч
1,09
6,80
1,39
-1.50/1.50
2,85
1,03
1.50/-1.50
10,00
—
5-е января
Весь матч
1,81
1,97
2,85
-1.50/1.50
1,39
1,33
1.50/-1.50
3,10
—
5-е января
Весь матч
2,35
1,58
1,54
1.50/-1.50
2,38
3,85
-1.50/1.50
1,23
—