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ТЕННИС. ATP. Анталья. ТурцияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
10:05
127
Матч не начался
Андреев А.Клейн Л.
00
00
00
Заключение пари временно недоступно
10:05
129
Кавчич Б.Токач Т.
Заключение пари временно недоступно
10:05
182
Сачко В.Врбенски М.
Заключение пари временно недоступно
10:00
3627
5-е января
Андреев А.Клейн Л.
Весь матч
2,07
1,74
1,43
1.50/-1.50
2,70
3,35
-1.50/1.50
1,30
10:00
1019
5-е января
Блац КавчичTokac, Togan
Весь матч
1,01
14,00
10:00
3619
5-е января
Сачко В.Врбенски М.
Весь матч
1,65
2,20
2,55
-1.50/1.50
1,47
1,27
1.50/-1.50
3,55
11:20
3625
5-е января
Бахингер М.Орлов В.
Весь матч
1,47
2,65
2,18
-1.50/1.50
1,63
1,20
1.50/-1.50
4,30
11:20
3635
5-е января
Пеллегрино А.Аксу Ч.
Весь матч
1,09
6,80
1,39
-1.50/1.50
2,85
1,03
1.50/-1.50
10,00
12:40
3628
5-е января
Башич М.Кузманов Д.
Весь матч
1,81
1,97
2,85
-1.50/1.50
1,39
1,33
1.50/-1.50
3,10
12:40
3633
5-е января
Лазаров А.Миедлер Л.
Весь матч
2,35
1,58
1,54
1.50/-1.50
2,38
3,85
-1.50/1.50
1,23
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