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ТЕННИС. ATP. Акапулько. МексикаОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
03:00
7057
29-е февраля
не начался
Фритц Т.Иснер Дж.
Весь матч
1,89
1,89
3,15
-1.50/1.50
1,33
1,33
1.50/-1.50
3,15
04:15
4200
29-е февраля
не начался
Кабал Х.С./Фарах Р.Маннарино А./Мартин Ф.
Весь матч
1,36
3,10
1,96
-1.50/1.50
1,79
1,12
1.50/-1.50
5,80
06:50
2105
29-е февраля
не начался
Качич Н./Лайович Д.Кубот Л./Мело М.
Весь матч
2,95
1,38
1,74
1.50/-1.50
2,02
5,40
-1.50/1.50
1,13
07:00
7059
29-е февраля
не начался
Надаль Р.Димитров Г.
Весь матч
1,11
6,40
1,40
-1.50/1.50
2,80
1,03
1.50/-1.50
10,00

ТЕННИС. ATP. Акапулько. МексикаИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/41/8
-
-
01:00
5899
1-е марта
Надаль Р. победитель ATP Акапулько 2020
Итоги
1,35
01:00
5948
1-е марта
Иснер Дж. победитель ATP Акапулько 2020
Итоги
7,00
01:00
5937
1-е марта
Димитров Г. победитель ATP Акапулько 2020
Итоги
8,50
01:00
7354
1-е марта
Фритц Т. победитель ATP Акапулько 2020
Итоги
9,00
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