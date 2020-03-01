Моя линия
ТЕННИС. ATP. Акапулько. МексикаОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
29-е февраля
не начался
Весь матч
1,89
1,89
3,15
-1.50/1.50
1,33
1,33
1.50/-1.50
3,15
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
1,36
3,10
1,96
-1.50/1.50
1,79
1,12
1.50/-1.50
5,80
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
2,95
1,38
1,74
1.50/-1.50
2,02
5,40
-1.50/1.50
1,13
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
1,11
6,40
1,40
-1.50/1.50
2,80
1,03
1.50/-1.50
10,00
—
ТЕННИС. ATP. Акапулько. МексикаИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/41/8
-
-
Итоги
1,35
—
—
—
Итоги
7,00
—
—
—
Итоги
8,50
—
—
—
Итоги
9,00
—
—
—