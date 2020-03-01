Моя линия
ТЕННИС. ATP. Акапулько. МексикаОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
29-е февраля
не начался
Весь матч
1,89
1,89
3,15
-1.50/1.50
1,33
1,33
1.50/-1.50
3,15
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
1,36
3,10
1,96
-1.50/1.50
1,79
1,12
1.50/-1.50
5,80
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
2,95
1,38
1,74
1.50/-1.50
2,02
5,40
-1.50/1.50
1,13
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
1,11
6,40
1,40
-1.50/1.50
2,80
1,03
1.50/-1.50
10,00
—
ТЕННИС. ATP. Акапулько. МексикаИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/41/8
-
-
Итоги
1,35
—
—
—
Итоги
7,00
—
—
—
Итоги
8,50
—
—
—
Итоги
9,00
—
—
—
ТЕННИС. ATP. Дубай. ОАЭОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
2-й сет
Клаасен Р./Марак О.Континен Х./Штруфф Я.Л.
63
31
150
10
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,06
9,00
1,33
-5.50/5.50
3,25
1,13
-1.50/1.50
6,00
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
1,25
3,85
1,77
-1.50/1.50
1,98
1,10
1.50/-1.50
6,40
—
ТЕННИС. ATP. Сантьяго. ЧилиОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
2-й сет
Монтейро Т.Рамос Винолас А.
46
34
030
01
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
19,00
1,02
1,25
4.50/-4.50
3,50
9,00
1.50/-1.50
1,05
—
2-й сет
Баньис Ф./Куэвас П.Аревало М./О'Мара Дж.
67
22
3030
01
Формат: Матч из 3 сетов. Формат: Матч из 3 сетов
Весь матч
4,00
1,22
1,73
2.50/-2.50
2,10
2,25
1.50/-1.50
1,63
—
28-е февраля
не начался
Весь матч
2,75
1,44
1,66
1.50/-1.50
2,14
4,40
-1.50/1.50
1,18
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
1,50
2,55
2,28
-1.50/1.50
1,58
1,21
1.50/-1.50
4,10
—