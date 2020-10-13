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Ф1
Фора
Ф2
-
18:53
239
1-й сет. Розыгрыш очка
Heliovaara, H/Kolar, Z
Cerretani, J/Weissborn, TS
1
1
0
0
0
0
Весь матч
1,34
3,00
—
—
—
19:30
243
Domingues, J/Sousa, P
Cid Subervi, R/Oliveira, G
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