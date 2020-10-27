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ТЕННИС. ATP. Челленджер. Пары. ИспанияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
18:30
378
Jaziri, M/Kovalik, JArnaboldi, A/Giustino, L
Заключение пари временно недоступно
18:46
369
2-й сет. Пауза между розыгрышами
Martin Andrej/Oliveira GСервантес И./Рока Баталья О.
57
00
030
01
Весь матч
3,84
1,22
2,24
1.50/-1.50
1,58
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