LIVE
VIP
МАТЧ-ЦЕНТР
Лотерея LIVE
АКЦИИ
Видеотрансляции
Новости
Информация
Результаты
Компания
Вход на сайт
Зарегистрироваться
24/7 Лотерея
24/7 Лотерея
Избранное
LIVE
80
Видео
29
Скоро
Популярное
393
Российская Премьер-Лига
57
Лига чемпионов УЕФА
97
Лига Европы УЕФА
37
АПЛ
34
Бундеслига
24
Примера
30
Серия A
24
Лига 1
19
КХЛ
61
Бой Усик А. vs Чисора Д.
1
Евролига. Мужчины
7
Лига Про. Мужчины. Зал А4
1
Лига Про. Мужчины. Зал А5
1
Моя линия
Острая линия
Футбол
Хоккей
Теннис
2
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
Американский футбол
Бадминтон
Бейсбол
Бокс
Гандбол
Дартс
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал
1000
Моя линия
ТЕННИС. ATP. Челленджер. Пары. Испания
Основная линия
Победитель
1
2
Фора
Ф1
Фора
Ф2
Фора
Ф1
Фора
Ф2
-
18:30
378
Jaziri, M/Kovalik, J
Arnaboldi, A/Giustino, L
Заключение пари временно недоступно
18:46
369
2-й сет. Пауза между розыгрышами
Martin Andrej/Oliveira G
Сервантес И./Рока Баталья О.
5
7
0
0
0
30
0
1
Весь матч
3,84
1,22
2,24
1.50/-1.50
1,58
—
—
Служба поддержки
8 800 555-44-55
звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системы
Правила приема ставок и выплаты выигрышей
Партнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 года
Лауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию
29
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система
На каждое пари
1000
3000
5000
10000
—
+
Пари:
0
Общая сумма:
0,00
Возм. выигрыш:
0,00
Заключить пари
Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент
Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Проверить пари
Мобильные приложения
iOS
Android
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55
звонок бесплатный
info@ligastavok.ru