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ТЕННИС. ATP. Челленджер. Пары. ПортугалияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
18:53
239
1-й сет. Розыгрыш очка
Heliovaara, H/Kolar, ZCerretani, J/Weissborn, TS
11
00
00
Весь матч
1,34
3,00
19:30
243
Domingues, J/Sousa, PCid Subervi, R/Oliveira, G
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