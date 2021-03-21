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Ф2
-
16:30
1948
21-е марта
Санчес Искердо Н.
Cobolli, Flavio
Весь матч
1,20
4,10
1,57
-1.50/1.50
2,16
1,07
1.50/-1.50
6,00
—
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