Избранное
LIVE44
Видео
21
Скоро
Популярное230Российская Премьер-Лига42АПЛ19Англия. Кубок6Примера28Серия A29Бундеслига18Лига 118КХЛ. Плей-офф14NHL37WTA. Санкт-Петербург. Россия2Бой Бетербиев А. vs Дейнес А.1Евролига. Мужчины1NBA. Регулярный чемпионат13Лига Про. Мужчины. Зал А41Лига Про. Мужчины. Зал А51
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
MMA
Австралийский футбол
Американский футбол
Бейсбол
Бокс
Гандбол
Дартс
Пляжный волейбол
Снукер
Фигурное катание
Формула 1
Хоккей с мячом
1000
Моя линия

ТЕННИС. ATP. Челленджер. Задар. ХорватияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
16:30
1948
21-е марта
Санчес Искердо Н.Cobolli, Flavio
Весь матч
1,20
4,10
1,57
-1.50/1.50
2,16
1,07
1.50/-1.50
6,00
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2021 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию21
Корзина
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru