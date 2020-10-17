1000
Моя линия
ТЕННИС. ATP. Челленджер. Стамбул. ТурцияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
17-е октября
Весь матч
1,66
2,10
2,55
-1.50/1.50
1,41
1,26
1.50/-1.50
3,30
—
17-е октября
Весь матч
1,09
6,00
1,41
-1.50/1.50
2,55
1,03
1.50/-1.50
7,80
—
17-е октября
Весь матч
5,40
1,12
2,38
1.50/-1.50
1,47
7,40
-1.50/1.50
1,03
—
17-е октября
Весь матч
2,95
1,35
1,70
1.50/-1.50
1,96
4,60
-1.50/1.50
1,13
—
17-е октября
Весь матч
2,09
1,66
1,41
1.50/-1.50
2,55
3,35
-1.50/1.50
1,25
—
17-е октября
Весь матч
1,19
4,20
1,63
-1.50/1.50
2,05
1,07
1.50/-1.50
6,20
—