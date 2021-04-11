1000
Моя линия
ТЕННИС. ATP. Челленджер. Сплит II. ХорватияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
11-е апреля
Весь матч
2,65
1,43
1,66
1.50/-1.50
2,02
4,10
-1.50/1.50
1,17
—
11-е апреля
Весь матч
1,24
3,70
1,65
-1.50/1.50
2,02
1,09
1.50/-1.50
5,60
—
11-е апреля
Весь матч
1,47
2,49
2,10
-1.50/1.50
1,60
1,19
1.50/-1.50
3,85
—
11-е апреля
Весь матч
2,95
1,35
1,77
1.50/-1.50
1,87
4,60
-1.50/1.50
1,14
—
11-е апреля
Весь матч
1,00
12,00
1,06
-1.50/1.50
6,20
1,00
1.50/-1.50
10,00
—
11-е апреля
Весь матч
4,40
1,17
2,28
1.50/-1.50
1,51
6,60
-1.50/1.50
1,06
—
11-е апреля
Весь матч
1,01
11,00
1,09
-1.50/1.50
5,40
1,00
1.50/-1.50
10,00
—
11-е апреля
Весь матч
1,31
3,15
1,80
-1.50/1.50
1,83
1,12
1.50/-1.50
4,80
—
12-е апреля
Весь матч
1,31
3,15
1,80
-1.50/1.50
1,84
1,12
1.50/-1.50
4,80
—
12-е апреля
Весь матч
2,70
1,41
1,68
1.50/-1.50
1,98
4,20
-1.50/1.50
1,16
—