Избранное
LIVE41
Видео
19
Скоро
Популярное231Российская Премьер-Лига29Лига чемпионов УЕФА17Лига Европы УЕФА5АПЛ22Примера22Серия A30Бундеслига17Лига 132КХЛ. Плей-офф6NHL29NBA. Регулярный чемпионат18Евролига. Мужчины2Лига Про. Мужчины. Зал А41Лига Про. Мужчины. Зал А51
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
MMA
Австралийский футбол
Американский футбол
Бейсбол
Бокс
Гандбол
Дартс
Снукер
Формула 1
1000
Моя линия

ТЕННИС. ATP. Челленджер. Сплит II. ХорватияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
12:00
1279
11-е апреля
Карловский Е.Виола М.
Весь матч
2,65
1,43
1,66
1.50/-1.50
2,02
4,10
-1.50/1.50
1,17
12:00
3493
11-е апреля
Коларж З.Галович В.
Весь матч
1,24
3,70
1,65
-1.50/1.50
2,02
1,09
1.50/-1.50
5,60
13:20
3623
11-е апреля
Башич М.Ву Танг Лин
Весь матч
1,47
2,49
2,10
-1.50/1.50
1,60
1,19
1.50/-1.50
3,85
13:20
1572
11-е апреля
Мораинг М.Клейн Л.
Весь матч
2,95
1,35
1,77
1.50/-1.50
1,87
4,60
-1.50/1.50
1,14
13:20
3645
11-е апреля
Морони Дж.М.Barun, Bozo
Весь матч
1,00
12,00
1,06
-1.50/1.50
6,20
1,00
1.50/-1.50
10,00
14:40
2331
11-е апреля
Nincevic, FraneЛамазин Т.
Весь матч
4,40
1,17
2,28
1.50/-1.50
1,51
6,60
-1.50/1.50
1,06
14:40
1389
11-е апреля
Жук К.Poljicak, Mili
Весь матч
1,01
11,00
1,09
-1.50/1.50
5,40
1,00
1.50/-1.50
10,00
14:40
1412
11-е апреля
Колларини А.Ленц Ю.
Весь матч
1,31
3,15
1,80
-1.50/1.50
1,83
1,12
1.50/-1.50
4,80
11:00
1766
12-е апреля
Блац КавчичПолманс М.
Весь матч
1,31
3,15
1,80
-1.50/1.50
1,84
1,12
1.50/-1.50
4,80
11:00
3494
12-е апреля
Болт А.Домингеш Ж.
Весь матч
2,70
1,41
1,68
1.50/-1.50
1,98
4,20
-1.50/1.50
1,16
Показать ещё
из 8событий
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2021 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию19
Корзина
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru