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ТЕННИС. ATP. Челленджер. Сплит. ХорватияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
11:00
5327
26-е сентября
Poljicak, MiliБарриос Вера М.Т.
Весь матч
10,00
1,02
3,95
1.50/-1.50
1,18
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