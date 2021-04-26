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ТЕННИС. ATP. Челленджер. Салинас II. ЭквадорОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
17:00
3212
26-е апреля
Панта Эррерос Х.Б.Лок Б.
Весь матч
1,89
1,81
1,37
1.50/-1.50
2,70
2,85
-1.50/1.50
1,34
18:20
3199
26-е апреля
Виллануэва Г.Лама Г.
Весь матч
1,85
1,85
2,80
-1.50/1.50
1,35
1,35
1.50/-1.50
2,80
19:00
3428
26-е апреля
Larrea, Miguel MateoПоляк Д.
Весь матч
11,00
1,01
5,20
1.50/-1.50
1,10
9,80
-1.50/1.50
1,00
19:00
3219
26-е апреля
Альварес Н.Такахаси Юсуке
Весь матч
2,02
1,71
1,42
1.50/-1.50
2,55
3,05
-1.50/1.50
1,29
19:00
3204
26-е апреля
Диаз Акоста Ф.Першико М.
Весь матч
1,41
2,70
1,98
-1.50/1.50
1,68
1,16
1.50/-1.50
4,20
19:40
3303
26-е апреля
Бример Г.Генгел М.
Весь матч
1,95
1,76
1,39
1.50/-1.50
2,60
2,95
-1.50/1.50
1,31
20:20
3200
26-е апреля
Ванг Т.К.Гонсалес А. (Кол.)
Весь матч
1,81
1,89
2,70
-1.50/1.50
1,37
1,34
1.50/-1.50
2,85
22:00
3315
26-е апреля
Казанова Г.Лайте У.
Весь матч
1,85
1,85
2,80
-1.50/1.50
1,35
1,35
1.50/-1.50
2,80
17:00
3296
27-е апреля
Арагон Дж.СКирос Р.
Весь матч
2,55
1,46
1,62
1.50/-1.50
2,07
3,90
-1.50/1.50
1,18
17:00
3390
27-е апреля
Велотти А.Сид Р.
Весь матч
2,28
1,56
1,52
1.50/-1.50
2,26
3,50
-1.50/1.50
1,23
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