1000
Моя линия
ТЕННИС. ATP. Челленджер. Салинас II. ЭквадорОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
26-е апреля
Весь матч
1,89
1,81
1,37
1.50/-1.50
2,70
2,85
-1.50/1.50
1,34
—
26-е апреля
Весь матч
1,85
1,85
2,80
-1.50/1.50
1,35
1,35
1.50/-1.50
2,80
—
26-е апреля
Весь матч
11,00
1,01
5,20
1.50/-1.50
1,10
9,80
-1.50/1.50
1,00
—
26-е апреля
Весь матч
2,02
1,71
1,42
1.50/-1.50
2,55
3,05
-1.50/1.50
1,29
—
26-е апреля
Весь матч
1,41
2,70
1,98
-1.50/1.50
1,68
1,16
1.50/-1.50
4,20
—
26-е апреля
Весь матч
1,95
1,76
1,39
1.50/-1.50
2,60
2,95
-1.50/1.50
1,31
—
26-е апреля
Весь матч
1,81
1,89
2,70
-1.50/1.50
1,37
1,34
1.50/-1.50
2,85
—
26-е апреля
Весь матч
1,85
1,85
2,80
-1.50/1.50
1,35
1,35
1.50/-1.50
2,80
—
27-е апреля
Весь матч
2,55
1,46
1,62
1.50/-1.50
2,07
3,90
-1.50/1.50
1,18
—
27-е апреля
Весь матч
2,28
1,56
1,52
1.50/-1.50
2,26
3,50
-1.50/1.50
1,23
—