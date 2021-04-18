1000
Моя линия
ТЕННИС. ATP. Челленджер. Рим. ИталияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
18-е апреля
Весь матч
1,56
2,28
2,26
-1.50/1.50
1,52
1,23
1.50/-1.50
3,50
—
18-е апреля
Весь матч
1,36
2,90
1,88
-1.50/1.50
1,76
1,14
1.50/-1.50
4,50
—
18-е апреля
Весь матч
1,51
2,40
2,16
-1.50/1.50
1,57
1,21
1.50/-1.50
3,70
—
18-е апреля
Весь матч
2,18
1,61
1,48
1.50/-1.50
2,35
3,35
-1.50/1.50
1,25
—
18-е апреля
Весь матч
1,43
2,65
2,02
-1.50/1.50
1,66
1,17
1.50/-1.50
4,10
—
18-е апреля
Весь матч
1,41
2,70
1,98
-1.50/1.50
1,68
1,16
1.50/-1.50
4,20
—
19-е апреля
Весь матч
1,85
1,85
2,80
-1.50/1.50
1,35
1,35
1.50/-1.50
2,80
—
19-е апреля
Весь матч
1,56
2,28
2,26
-1.50/1.50
1,52
1,23
1.50/-1.50
3,50
—