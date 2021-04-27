1000
Моя линия
ТЕННИС. ATP. Челленджер. Рим II. ИталияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
26-е апреля
Весь матч
1,80
1,91
2,70
-1.50/1.50
1,37
1,32
1.50/-1.50
2,90
—
26-е апреля
Весь матч
1,27
3,45
1,71
-1.50/1.50
1,94
1,10
1.50/-1.50
5,20
—
26-е апреля
Весь матч
1,58
2,23
2,30
-1.50/1.50
1,50
1,24
1.50/-1.50
3,40
—
26-е апреля
Весь матч
1,58
2,23
2,31
-1.50/1.50
1,50
1,24
1.50/-1.50
3,40
—
26-е апреля
Весь матч
2,29
1,55
1,53
1.50/-1.50
2,25
3,50
-1.50/1.50
1,23
—
26-е апреля
Весь матч
1,55
2,29
2,25
-1.50/1.50
1,53
1,23
1.50/-1.50
3,50
—
26-е апреля
Весь матч
3,40
1,27
1,93
1.50/-1.50
1,72
5,20
-1.50/1.50
1,10
—
26-е апреля
Весь матч
1,97
1,75
1,40
1.50/-1.50
2,60
3,00
-1.50/1.50
1,31
—
26-е апреля
Весь матч
1,89
1,81
1,37
1.50/-1.50
2,70
2,85
-1.50/1.50
1,34
—
Весь матч
2,01
1,72
1,42
1.50/-1.50
2,55
3,15
-1.50/1.50
1,28
—