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ТЕННИС. ATP. Челленджер. Рим II. ИталияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
12:30
1819
26-е апреля
Ламазин Т.Бонадио Р.
Весь матч
1,80
1,91
2,70
-1.50/1.50
1,37
1,32
1.50/-1.50
2,90
12:30
3498
26-е апреля
Родригес Ф.Карловский Е.
Весь матч
1,27
3,45
1,71
-1.50/1.50
1,94
1,10
1.50/-1.50
5,20
12:30
2321
26-е апреля
Сердарушич Н.Гиганте М.
Весь матч
1,58
2,23
2,30
-1.50/1.50
1,50
1,24
1.50/-1.50
3,40
13:50
2675
26-е апреля
Бергс З.Сийслинг И.
Весь матч
1,58
2,23
2,31
-1.50/1.50
1,50
1,24
1.50/-1.50
3,40
13:50
2323
26-е апреля
Болт А.Кларк Дж.
Весь матч
2,29
1,55
1,53
1.50/-1.50
2,25
3,50
-1.50/1.50
1,23
13:50
2175
26-е апреля
Джаннесси А.Андреоцци Г.
Весь матч
1,55
2,29
2,25
-1.50/1.50
1,53
1,23
1.50/-1.50
3,50
15:10
2028
26-е апреля
Бемельманс Р.Гайо Ф.
Весь матч
3,40
1,27
1,93
1.50/-1.50
1,72
5,20
-1.50/1.50
1,10
15:10
2091
26-е апреля
Дзеппьери Дж.Деллиен Х.
Весь матч
1,97
1,75
1,40
1.50/-1.50
2,60
3,00
-1.50/1.50
1,31
15:10
2193
26-е апреля
Лоренци П.Мюллер А.
Весь матч
1,89
1,81
1,37
1.50/-1.50
2,70
2,85
-1.50/1.50
1,34
11:00
3603
27-е апреля
Bemelmans R / Goransson AGalloway R / Lawson A
Весь матч
2,01
1,72
1,42
1.50/-1.50
2,55
3,15
-1.50/1.50
1,28
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