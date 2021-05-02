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ТЕННИС. ATP. Челленджер. Прага. ЧехияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
12:00
3182
2-е мая
Коприва В.Баез С.
Весь матч
2,43
1,49
1,58
1.50/-1.50
2,14
3,75
-1.50/1.50
1,20
12:00
3365
2-е мая
Родионов Ю.Шнур Б.
Весь матч
1,54
2,33
2,22
-1.50/1.50
1,54
1,22
1.50/-1.50
3,60
13:15
3008
2-е мая
Истомин Д.Полански П.
Весь матч
1,44
2,60
2,04
-1.50/1.50
1,64
1,18
1.50/-1.50
4,00
13:15
3157
2-е мая
Этчеверри Т.М.Лацко Л.
Весь матч
1,32
3,15
1,81
-1.50/1.50
1,83
1,12
1.50/-1.50
4,80
13:30
3146
2-е мая
Бахингер М.Мазур Дан.
Весь матч
1,68
2,07
2,47
-1.50/1.50
1,44
1,28
1.50/-1.50
3,15
15:00
1988
2-е мая
Petr, VojtechСтаховский С.
Весь матч
9,40
1,03
4,10
1.50/-1.50
1,17
9,60
-1.50/1.50
1,01
15:00
2984
2-е мая
Жук К.Рикл П.
Весь матч
1,17
4,50
1,50
-1.50/1.50
2,30
1,05
1.50/-1.50
6,60
15:00
2939
2-е мая
Имер Э.Коларж З.
Весь матч
1,74
1,98
2,60
-1.50/1.50
1,40
1,30
1.50/-1.50
3,00
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