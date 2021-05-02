1000
Моя линия
ТЕННИС. ATP. Челленджер. Прага. ЧехияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
2-е мая
Весь матч
2,43
1,49
1,58
1.50/-1.50
2,14
3,75
-1.50/1.50
1,20
—
2-е мая
Весь матч
1,54
2,33
2,22
-1.50/1.50
1,54
1,22
1.50/-1.50
3,60
—
2-е мая
Весь матч
1,44
2,60
2,04
-1.50/1.50
1,64
1,18
1.50/-1.50
4,00
—
2-е мая
Весь матч
1,32
3,15
1,81
-1.50/1.50
1,83
1,12
1.50/-1.50
4,80
—
2-е мая
Весь матч
1,68
2,07
2,47
-1.50/1.50
1,44
1,28
1.50/-1.50
3,15
—
2-е мая
Весь матч
9,40
1,03
4,10
1.50/-1.50
1,17
9,60
-1.50/1.50
1,01
—
2-е мая
Весь матч
1,17
4,50
1,50
-1.50/1.50
2,30
1,05
1.50/-1.50
6,60
—
2-е мая
Весь матч
1,74
1,98
2,60
-1.50/1.50
1,40
1,30
1.50/-1.50
3,00
—