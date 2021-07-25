1000
Ставки на ATP. Челленджер. Познань. Польша
ТЕННИС. ATP. Челленджер. Познань. ПольшаОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
25-е июля
Весь матч
1,03
9,40
-1.5/1.5
1,17
4,10
1.5/-1.5
1,01
9,60
—
25-е июля
Весь матч
2,00
1,73
1.5/-1.5
1,41
2,55
-1.5/1.5
3,00
1,30
—
25-е июля
Весь матч
1,80
1,91
—
—
—
25-е июля
Весь матч
1,91
1,80
—
—
—
25-е июля
Весь матч
1,26
3,45
—
—
—
25-е июля
Весь матч
1,34
3,00
—
—
—
25-е июля
Весь матч
3,45
1,26
—
—
—
26-е июля
Весь матч
7,20
1,06
—
—
—
26-е июля
Весь матч
1,91
1,79
—
—
—
26-е июля
Весь матч
1,58
2,24
—
—
—