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ATP. Челленджер
Кэри. США2
Нур-Султан IV. Казахстан1
Познань. Польша16
Пособланко. Испания2
Сеговия. Испания3
Триест. Италия5
ITF. Мужчины
ITF. Женщины
UTR. Мужчины
1000

Ставки на ATP. Челленджер. Познань. Польша

ТЕННИС. ATP. Челленджер. Познань. ПольшаОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
12:00
2147
25-е июля
Фурнесс Э.Politowicz, Marcel
Весь матч
1,03
9,40
-1.5/1.5
1,17
4,10
1.5/-1.5
1,01
9,60
+20
12:00
2639
25-е июля
Шевченко А.Бланкано Дж.
Весь матч
2,00
1,73
1.5/-1.5
1,41
2,55
-1.5/1.5
3,00
1,30
+20
13:20
2470
25-е июля
Ватутин А.Эюпович Э.
Весь матч
1,80
1,91
+16
13:20
2288
25-е июля
Фанзелов С.Denolly, Corentin
Весь матч
1,91
1,80
+16
14:00
2628
25-е июля
Домингеш Ж.Марек В.
Весь матч
1,26
3,45
+16
15:30
2505
25-е июля
Беллуччи Т.Поляк Д.
Весь матч
1,34
3,00
+16
16:00
2165
25-е июля
Касниковский М.Хейман К.
Весь матч
3,45
1,26
+16
11:00
3093
26-е июля
Borg, LeoГастон У.
Весь матч
7,20
1,06
+16
11:00
3153
26-е июля
Андреоцци Г.Вукич А.
Весь матч
1,91
1,79
+16
11:00
2963
26-е июля
Коларж З.Форейтек Й.
Весь матч
1,58
2,24
+16
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