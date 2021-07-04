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ATP. Челленджер
Перуджа. Италия9
Порту. Португалия1
ITF. Мужчины
ITF. Женщины
1000

Ставки на ATP. Челленджер. Перуджа. Италия

ТЕННИС. ATP. Челленджер. Перуджа. ИталияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
11:30
1056
4-е июля
Першико М.Мартино М.
Весь матч
3,25
1,30
1.5/-1.5
1,87
1,77
-1.5/1.5
5,00
1,11
+20
11:30
1234
4-е июля
Скатов Т.Claverie, Lorenzo
Весь матч
1,10
5,80
-1.5/1.5
1,35
2,75
1.5/-1.5
1,03
7,80
+20
13:30
1228
4-е июля
Кравченко Г.Казо Ар.
Весь матч
3,60
1,25
1.5/-1.5
1,99
1,67
-1.5/1.5
5,40
1,09
+20
13:30
1199
4-е июля
Тиранте Т. А.Пассаро Ф.
Весь матч
1,40
2,70
-1.5/1.5
1,97
1,69
1.5/-1.5
1,16
4,20
+20
16:00
1264
4-е июля
Вервоорт М.Фатич Н.
Весь матч
8,00
1,05
+16
11:00
1621
6-е июля
Babic Z / Fallert FAltuna T / Barrientos N
Весь матч
2,26
1,57
+16
11:00
1591
6-е июля
Bonadio R / Bortolotti MSachko V / Stricker D
Весь матч
2,47
1,48
+16
11:00
1600
6-е июля
Borges N / Cabral FЭтчеверри Т / Оливо Р
Весь матч
2,26
1,57
+16
11:00
1625
6-е июля
Cazaux A / Furness EHermans M / Stevens B
Весь матч
1,44
2,60
+16
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