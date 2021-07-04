1000
Ставки на ATP. Челленджер. Перуджа. Италия
ТЕННИС. ATP. Челленджер. Перуджа. ИталияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
4-е июля
Весь матч
3,25
1,30
1.5/-1.5
1,87
1,77
-1.5/1.5
5,00
1,11
—
4-е июля
Весь матч
1,10
5,80
-1.5/1.5
1,35
2,75
1.5/-1.5
1,03
7,80
—
4-е июля
Весь матч
3,60
1,25
1.5/-1.5
1,99
1,67
-1.5/1.5
5,40
1,09
—
4-е июля
Весь матч
1,40
2,70
-1.5/1.5
1,97
1,69
1.5/-1.5
1,16
4,20
—
4-е июля
Весь матч
8,00
1,05
—
—
—
Весь матч
2,26
1,57
—
—
—
Весь матч
2,47
1,48
—
—
—
Весь матч
2,26
1,57
—
—
—
Весь матч
1,44
2,60
—
—
—