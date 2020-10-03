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ТЕННИС. ATP. Челленджер. Парма. ИталияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
11:00
4640
3-е октября
Фикович Х.П.Arnaldi, Matteo
Весь матч
1,12
5,40
1,46
-1.50/1.50
2,41
1,04
1.50/-1.50
7,20
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