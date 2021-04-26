1000
Моя линия
ТЕННИС. ATP. Челленджер. Острава. ЧехияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
25-е апреля
Весь матч
1,99
1,73
1,41
1.50/-1.50
2,55
3,00
-1.50/1.50
1,30
—
25-е апреля
Весь матч
2,65
1,43
1,66
1.50/-1.50
2,02
4,10
-1.50/1.50
1,17
—
25-е апреля
Весь матч
2,90
1,36
1,76
1.50/-1.50
1,88
4,50
-1.50/1.50
1,14
—
25-е апреля
Весь матч
1,61
2,18
2,35
-1.50/1.50
1,48
1,25
1.50/-1.50
3,35
—
25-е апреля
Весь матч
1,61
2,18
2,35
-1.50/1.50
1,48
1,25
1.50/-1.50
3,35
—
25-е апреля
Весь матч
1,85
1,85
2,80
-1.50/1.50
1,35
1,35
1.50/-1.50
2,80
—
25-е апреля
Весь матч
1,69
2,05
2,50
-1.50/1.50
1,43
1,28
1.50/-1.50
3,10
—
26-е апреля
Весь матч
1,09
6,40
1,32
-1.50/1.50
2,90
1,02
1.50/-1.50
8,20
—
26-е апреля
Весь матч
1,74
1,99
2,55
-1.50/1.50
1,41
1,30
1.50/-1.50
3,00
—
26-е апреля
Весь матч
3,65
1,24
2,00
1.50/-1.50
1,66
5,40
-1.50/1.50
1,09
—