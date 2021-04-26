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ТЕННИС. ATP. Челленджер. Острава. ЧехияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
13:00
1891
25-е апреля
Врбенски М.Молчан А.
Весь матч
1,99
1,73
1,41
1.50/-1.50
2,55
3,00
-1.50/1.50
1,30
13:00
1862
25-е апреля
Мукунд С.К. Мораинг М.
Весь матч
2,65
1,43
1,66
1.50/-1.50
2,02
4,10
-1.50/1.50
1,17
13:00
1841
25-е апреля
Паулсон Э.Клейн Л.
Весь матч
2,90
1,36
1,76
1.50/-1.50
1,88
4,50
-1.50/1.50
1,14
14:20
2476
25-е апреля
Гренье У.Миедлер Л.
Весь матч
1,61
2,18
2,35
-1.50/1.50
1,48
1,25
1.50/-1.50
3,35
14:20
1899
25-е апреля
Мёллекер Р.Сврцина Д.
Весь матч
1,61
2,18
2,35
-1.50/1.50
1,48
1,25
1.50/-1.50
3,35
15:40
2492
25-е апреля
Отте О.Беллуччи Т.
Весь матч
1,85
1,85
2,80
-1.50/1.50
1,35
1,35
1.50/-1.50
2,80
15:40
2488
25-е апреля
Павлашек А.Жазири М.
Весь матч
1,69
2,05
2,50
-1.50/1.50
1,43
1,28
1.50/-1.50
3,10
11:00
3772
26-е апреля
Баез С.Krumich, Martin
Весь матч
1,09
6,40
1,32
-1.50/1.50
2,90
1,02
1.50/-1.50
8,20
11:00
3780
26-е апреля
Коларж З.Этчеверри Т.М.
Весь матч
1,74
1,99
2,55
-1.50/1.50
1,41
1,30
1.50/-1.50
3,00
11:00
3893
26-е апреля
Кресси М.Имер Э.
Весь матч
3,65
1,24
2,00
1.50/-1.50
1,66
5,40
-1.50/1.50
1,09
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