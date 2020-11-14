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ТЕННИС. ATP. Челленджер. Ортизеи. ИталияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
12:00
1936
14-е ноября
Ватутин А.Arnaldi, Matteo
Весь матч
1,29
3,25
1,86
-1.50/1.50
1,78
1,11
1.50/-1.50
5,00
12:00
1668
14-е ноября
Хаертайс Й.Галович В.
Весь матч
1,49
2,45
2,24
-1.50/1.50
1,53
1,19
1.50/-1.50
3,85
13:20
1561
14-е ноября
Зверев М.Форти Ф.
Весь матч
1,24
3,70
1,74
-1.50/1.50
1,90
1,09
1.50/-1.50
5,60
13:20
1636
14-е ноября
Котов П.Бега А.
Весь матч
1,61
2,18
2,47
-1.50/1.50
1,44
1,23
1.50/-1.50
3,45
14:40
1587
14-е ноября
Селикбилек А.Арнабольди А.
Весь матч
2,95
1,35
1,68
1.50/-1.50
1,98
4,70
-1.50/1.50
1,13
16:00
2015
14-е ноября
Troebinger, ErwinПеллегрино А.
Весь матч
9,60
1,03
3,65
1.50/-1.50
1,21
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