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ТЕННИС. ATP. Челленджер. Орландо. СШАОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
18:00
1529
14-е ноября
Дугаз А.Харрисон Кр.
Весь матч
3,05
1,33
1,74
1.50/-1.50
1,91
4,80
-1.50/1.50
1,12
18:00
1693
14-е ноября
Смит РойЧеппелл Н.
Весь матч
2,14
1,63
1,44
1.50/-1.50
2,48
3,40
-1.50/1.50
1,24
18:00
1218
14-е ноября
Ян Цун ХуаСвайда З.
Весь матч
1,84
1,86
2,85
-1.50/1.50
1,33
1,33
1.50/-1.50
2,90
19:20
1920
14-е ноября
Damm, MartinКозлов С.
Весь матч
2,70
1,40
1,63
1.50/-1.50
2,05
4,30
-1.50/1.50
1,15
19:20
2214
14-е ноября
Киркхаймер С.Думбия С.
Весь матч
1,42
2,65
2,11
-1.50/1.50
1,60
1,16
1.50/-1.50
4,20
19:20
1112
14-е ноября
Хан З.Мейя Н.
Весь матч
2,75
1,40
1,64
1.50/-1.50
2,04
4,30
-1.50/1.50
1,15
22:00
1060
14-е ноября
Ритшард А.Редлицки Мар.
Весь матч
1,25
3,55
1,78
-1.50/1.50
1,86
1,09
1.50/-1.50
5,40
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