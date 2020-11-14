1000
Моя линия
ТЕННИС. ATP. Челленджер. Орландо. СШАОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
14-е ноября
Весь матч
3,05
1,33
1,74
1.50/-1.50
1,91
4,80
-1.50/1.50
1,12
—
14-е ноября
Весь матч
2,14
1,63
1,44
1.50/-1.50
2,48
3,40
-1.50/1.50
1,24
—
14-е ноября
Весь матч
1,84
1,86
2,85
-1.50/1.50
1,33
1,33
1.50/-1.50
2,90
—
14-е ноября
Весь матч
2,70
1,40
1,63
1.50/-1.50
2,05
4,30
-1.50/1.50
1,15
—
14-е ноября
Весь матч
1,42
2,65
2,11
-1.50/1.50
1,60
1,16
1.50/-1.50
4,20
—
14-е ноября
Весь матч
2,75
1,40
1,64
1.50/-1.50
2,04
4,30
-1.50/1.50
1,15
—
14-е ноября
Весь матч
1,25
3,55
1,78
-1.50/1.50
1,86
1,09
1.50/-1.50
5,40
—