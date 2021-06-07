1000
Ставки на ATP. Челленджер. Орландо II. США
ТЕННИС. ATP. Челленджер. Орландо II. СШАОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
2-й сет. Пауза между розыгрышами
Весь матч
1,02
11,00
-1.5/1.5
1,08
6,50
—
—
2-й сет. Пауза между розыгрышами
Весь матч
1,06
7,30
-1.5/1.5
1,32
3,16
—
—
7-е июня
Весь матч
2,55
1,45
1.5/-1.5
1,63
2,06
-1.5/1.5
4,00
1,18
—
7-е июня
Весь матч
1,94
1,77
1.5/-1.5
1,38
2,65
-1.5/1.5
2,95
1,32
—
7-е июня
Весь матч
2,09
1,66
1.5/-1.5
1,45
2,43
-1.5/1.5
3,15
1,28
—
7-е июня
Весь матч
1,59
2,22
-1.5/1.5
2,33
1,49
1.5/-1.5
1,24
3,40
—
7-е июня
Весь матч
1,74
1,98
-1.5/1.5
2,60
1,40
1.5/-1.5
1,30
3,00
—
7-е июня
Весь матч
1,58
2,23
-1.5/1.5
2,31
1,50
1.5/-1.5
1,24
3,40
—
7-е июня
Весь матч
1,06
7,40
-1.5/1.5
1,25
3,30
1.5/-1.5
1,01
8,80
—
Весь матч
3,05
1,33
—
—
—