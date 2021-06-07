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ATP. Челленджер
Алматы. Казахстан15
Братислава. Словакия14
Лион. Франция15
Ноттингем. Великобритания18
Орландо II. США22
WTA. Серия 125К
ITF. Мужчины
ITF. Женщины
UTR. Женщины
UTR. Мужчины
1000

Ставки на ATP. Челленджер. Орландо II. США

ТЕННИС. ATP. Челленджер. Орландо II. СШАОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
17:04
330
2-й сет. Пауза между розыгрышами
Мейя Н.Альварес Н.
10
Весь матч
1,02
11,00
-1.5/1.5
1,08
6,50
+19
17:05
164
2-й сет. Пауза между розыгрышами
Тиранте Т. А.Чеппелл Н.
10
Весь матч
1,06
7,30
-1.5/1.5
1,32
3,16
+19
18:20
1146
7-е июня
Бангура С.Келли Д.
Весь матч
2,55
1,45
1.5/-1.5
1,63
2,06
-1.5/1.5
4,00
1,18
+46
18:20
3475
7-е июня
Риффис С.Лоренци П.
Весь матч
1,94
1,77
1.5/-1.5
1,38
2,65
-1.5/1.5
2,95
1,32
+46
18:40
3597
7-е июня
Полански П.Янг Д.
Весь матч
2,09
1,66
1.5/-1.5
1,45
2,43
-1.5/1.5
3,15
1,28
+46
19:40
3743
7-е июня
Харри Н.Джанг Дж.
Весь матч
1,59
2,22
-1.5/1.5
2,33
1,49
1.5/-1.5
1,24
3,40
+46
20:00
3523
7-е июня
Бланч У.Кинг К.
Весь матч
1,74
1,98
-1.5/1.5
2,60
1,40
1.5/-1.5
1,30
3,00
+46
21:00
3327
7-е июня
Утияма Я.Арагон Дж.С
Весь матч
1,58
2,23
-1.5/1.5
2,31
1,50
1.5/-1.5
1,24
3,40
+46
21:20
3340
7-е июня
Бруксби Дж.Кинг Д.
Весь матч
1,06
7,40
-1.5/1.5
1,25
3,30
1.5/-1.5
1,01
8,80
+46
17:00
2065
8-е июня
Crawford O / Riffice SДеннис Новиков / Оливейра Г
Весь матч
3,05
1,33
+16
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