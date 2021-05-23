1000
Ставки на ATP. Челленджер. Оэйраш IV. Португалия
ТЕННИС. ATP. Челленджер. Оэйраш IV. ПортугалияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
23-е мая
Весь матч
1,17
4,40
-1.5/1.5
1,52
2,26
1.5/-1.5
1,06
6,40
—
23-е мая
Весь матч
1,27
3,40
-1.5/1.5
1,73
1,92
1.5/-1.5
1,10
5,20
—
23-е мая
Весь матч
2,28
1,56
1.5/-1.5
1,52
2,26
-1.5/1.5
3,50
1,23
—
23-е мая
Весь матч
1,63
2,15
-1.5/1.5
2,38
1,47
1.5/-1.5
1,26
3,30
—
23-е мая
Весь матч
2,28
1,56
1.5/-1.5
1,52
2,26
-1.5/1.5
3,50
1,23
—
23-е мая
Весь матч
6,80
1,07
1.5/-1.5
3,05
1,29
-1.5/1.5
8,60
1,02
—
23-е мая
Весь матч
5,00
1,13
1.5/-1.5
2,48
1,44
-1.5/1.5
7,20
1,04
—