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ATP. Челленджер
Оэйраш IV. Португалия7
ITF. Мужчины
ITF. Женщины
UTR. Женщины
UTR. Мужчины
1000

Ставки на ATP. Челленджер. Оэйраш IV. Португалия

ТЕННИС. ATP. Челленджер. Оэйраш IV. ПортугалияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
13:00
23-е мая
Джиану Ф.К.Кабрал Ф.
Весь матч
1,17
4,40
-1.5/1.5
1,52
2,26
1.5/-1.5
1,06
6,40
+22
13:00
23-е мая
Катарина Л. Слободчиков Р.
Весь матч
1,27
3,40
-1.5/1.5
1,73
1,92
1.5/-1.5
1,10
5,20
+22
13:00
23-е мая
Себальос Ф.Орлов В.
Весь матч
2,28
1,56
1.5/-1.5
1,52
2,26
-1.5/1.5
3,50
1,23
+22
14:20
23-е мая
Альварес Н.Скатов Т.
Весь матч
1,63
2,15
-1.5/1.5
2,38
1,47
1.5/-1.5
1,26
3,30
+22
14:20
23-е мая
Кинг Э.Евсеев Д.
Весь матч
2,28
1,56
1.5/-1.5
1,52
2,26
-1.5/1.5
3,50
1,23
+22
14:30
23-е мая
Gomes, MiguelСанчес Искердо Н.
Весь матч
6,80
1,07
1.5/-1.5
3,05
1,29
-1.5/1.5
8,60
1,02
+22
16:00
23-е мая
Coelho, FabioГиртц М.
Весь матч
5,00
1,13
1.5/-1.5
2,48
1,44
-1.5/1.5
7,20
1,04
+22
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