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ТЕННИС. ATP. Челленджер. Оэйраш III. ПортугалияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
13:00
2094
16-е мая
Гомес Эм.Ватутин А.
Весь матч
1,38
2,85
1,92
-1.50/1.50
1,72
1,15
1.50/-1.50
4,40
13:00
2185
16-е мая
Торпегаард М.Фариа Л.
Весь матч
1,22
3,80
1,62
-1.50/1.50
2,07
1,08
1.50/-1.50
5,80
14:20
2171
16-е мая
Оливейра Гон.Жанвье М.
Весь матч
2,95
1,35
1,78
1.50/-1.50
1,86
4,60
-1.50/1.50
1,13
15:00
2104
16-е мая
Шнур Б.Мораинг М.
Весь матч
2,28
1,56
1,52
1.50/-1.50
2,26
3,50
-1.50/1.50
1,23
17:00
2091
16-е мая
Кабрал Ф.Молчан А.
Весь матч
4,70
1,15
2,36
1.50/-1.50
1,48
6,80
-1.50/1.50
1,05
17:00
2150
16-е мая
Какао Т.Бергс З.
Весь матч
2,55
1,46
1,62
1.50/-1.50
2,07
3,90
-1.50/1.50
1,18
17:00
2097
16-е мая
Кирос Р.Гренье У.
Весь матч
1,81
1,89
2,70
-1.50/1.50
1,37
1,34
1.50/-1.50
2,85
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