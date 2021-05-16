1000
Моя линия
ТЕННИС. ATP. Челленджер. Оэйраш III. ПортугалияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
16-е мая
Весь матч
1,38
2,85
1,92
-1.50/1.50
1,72
1,15
1.50/-1.50
4,40
—
16-е мая
Весь матч
1,22
3,80
1,62
-1.50/1.50
2,07
1,08
1.50/-1.50
5,80
—
16-е мая
Весь матч
2,95
1,35
1,78
1.50/-1.50
1,86
4,60
-1.50/1.50
1,13
—
16-е мая
Весь матч
2,28
1,56
1,52
1.50/-1.50
2,26
3,50
-1.50/1.50
1,23
—
16-е мая
Весь матч
4,70
1,15
2,36
1.50/-1.50
1,48
6,80
-1.50/1.50
1,05
—
16-е мая
Весь матч
2,55
1,46
1,62
1.50/-1.50
2,07
3,90
-1.50/1.50
1,18
—
16-е мая
Весь матч
1,81
1,89
2,70
-1.50/1.50
1,37
1,34
1.50/-1.50
2,85
—