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ТЕННИС. ATP. Челленджер. Оэйраш II. ПортугалииОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
13:00
1473
4-е апреля
Учида КаичиДжиану Ф.К.
Весь матч
2,40
1,51
1,57
1.50/-1.50
2,16
3,70
-1.50/1.50
1,21
13:00
2754
4-е апреля
Фариа Л.Орлов В.
Весь матч
3,20
1,31
1,85
1.50/-1.50
1,78
4,90
-1.50/1.50
1,12
16:00
2788
4-е апреля
Gomes, MiguelБранкаччио Р.
Весь матч
9,00
1,03
3,95
1.50/-1.50
1,18
9,40
-1.50/1.50
1,01
12:00
2839
5-е апреля
Бонадио Р.Оливейра Гон.
Весь матч
1,76
1,95
2,60
-1.50/1.50
1,39
1,31
1.50/-1.50
2,95
12:00
2846
5-е апреля
Зверев М.Мораинг М.
Весь матч
1,76
1,95
2,60
-1.50/1.50
1,39
1,31
1.50/-1.50
2,95
12:00
3106
5-е апреля
Кюн Н.Гинар М.
Весь матч
1,71
2,02
2,55
-1.50/1.50
1,42
1,29
1.50/-1.50
3,05
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