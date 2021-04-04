1000
Моя линия
ТЕННИС. ATP. Челленджер. Оэйраш II. ПортугалииОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
4-е апреля
Весь матч
2,40
1,51
1,57
1.50/-1.50
2,16
3,70
-1.50/1.50
1,21
—
4-е апреля
Весь матч
3,20
1,31
1,85
1.50/-1.50
1,78
4,90
-1.50/1.50
1,12
—
4-е апреля
Весь матч
9,00
1,03
3,95
1.50/-1.50
1,18
9,40
-1.50/1.50
1,01
—
5-е апреля
Весь матч
1,76
1,95
2,60
-1.50/1.50
1,39
1,31
1.50/-1.50
2,95
—
5-е апреля
Весь матч
1,76
1,95
2,60
-1.50/1.50
1,39
1,31
1.50/-1.50
2,95
—
5-е апреля
Весь матч
1,71
2,02
2,55
-1.50/1.50
1,42
1,29
1.50/-1.50
3,05
—