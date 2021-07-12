1000
Ставки на ATP. Челленджер. Нур-Султан III. Казахстан
ТЕННИС. ATP. Челленджер. Нур-Султан III. КазахстанОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
1-й сет. Розыгрыш очка
Весь матч
11,00
1,02
1.5/-1.5
5,90
1,10
—
—
Команды разминаются
Заключение пари временно недоступно
11-е июля
Весь матч
10,00
1,02
1.5/-1.5
4,40
1,14
-1.5/1.5
9,80
1,00
—
11-е июля
Весь матч
1,68
2,06
-1.5/1.5
2,49
1,43
1.5/-1.5
1,28
3,15
—
11-е июля
Весь матч
2,32
1,54
1.5/-1.5
1,54
2,23
-1.5/1.5
3,60
1,22
—
11-е июля
Весь матч
1,09
6,20
-1.5/1.5
1,33
2,90
1.5/-1.5
1,02
8,20
—
12-е июля
Весь матч
3,80
1,23
—
—
—
12-е июля
Весь матч
1,18
4,30
—
—
—
12-е июля
Весь матч
2,18
1,61
—
—
—
12-е июля
Весь матч
1,12
5,40
—
—
—