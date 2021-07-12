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ATP. Челленджер
Амерсфоорт. Нидерланды21
Нур-Султан III. Казахстан17
Перуджа. Италия1
Тоди. Италия7
Яссы. Румыния6
ITF. Мужчины
ITF. Женщины
1000

Ставки на ATP. Челленджер. Нур-Султан III. Казахстан

ТЕННИС. ATP. Челленджер. Нур-Султан III. КазахстанОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
08:16
271
1-й сет. Розыгрыш очка
Orynbasar, IДубривный А.
00
Весь матч
11,00
1,02
1.5/-1.5
5,90
1,10
+20
08:39
274
Команды разминаются
Yerdilda, YKrutykh, O
00
Заключение пари временно недоступно
+0
08:35
3338
11-е июля
Yerdilda, YerassylКрутых А.
Весь матч
10,00
1,02
1.5/-1.5
4,40
1,14
-1.5/1.5
9,80
1,00
+20
08:45
3569
11-е июля
Манафов В.Лок Б.
Весь матч
1,68
2,06
-1.5/1.5
2,49
1,43
1.5/-1.5
1,28
3,15
+20
09:45
3570
11-е июля
Файзиев С.Олиэль И.
Весь матч
2,32
1,54
1.5/-1.5
1,54
2,23
-1.5/1.5
3,60
1,22
+20
11:00
3573
11-е июля
Кузнецов Анд.Фомин С.
Весь матч
1,09
6,20
-1.5/1.5
1,33
2,90
1.5/-1.5
1,02
8,20
+20
08:00
1356
12-е июля
Denolly, CorentinЧун Син Цен
Весь матч
3,80
1,23
+34
08:00
1559
12-е июля
Годжо Б.Султанов Х.
Весь матч
1,18
4,30
+34
08:00
1285
12-е июля
Жукаев Б.Чеппелл Н.
Весь матч
2,18
1,61
+16
08:00
3558
12-е июля
Каблер Дж.Ташбулатов Д.
Весь матч
1,12
5,40
+16
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