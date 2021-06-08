1000
Ставки на ATP. Челленджер. Ноттингем. Великобритания
ТЕННИС. ATP. Челленджер. Ноттингем. ВеликобританияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
3-й сет
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
1,80
1,95
—
—
—
3-й сет
Формат: Матч из 3 сетов.
Заключение пари временно недоступно
7-е июня
Весь матч
1,99
1,73
1.5/-1.5
1,40
2,60
-1.5/1.5
3,05
1,30
—
7-е июня
Весь матч
1,17
4,40
-1.5/1.5
1,54
2,22
1.5/-1.5
1,06
6,60
—
Весь матч
2,80
1,39
—
—
—
Весь матч
1,31
3,15
—
—
—
8-е июня
Весь матч
2,85
1,37
—
—
—
8-е июня
Весь матч
2,95
1,35
—
—
—
8-е июня
Весь матч
6,60
1,08
—
—
—
Весь матч
1,88
1,82
—
—
—