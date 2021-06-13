1000
Ставки на ATP. Челленджер. Ноттингем II. Великобритания
ТЕННИС. ATP. Челленджер. Ноттингем II. ВеликобританияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
13-е июня
Весь матч
4,70
1,15
1.5/-1.5
2,34
1,49
-1.5/1.5
6,80
1,05
—
13-е июня
Весь матч
3,40
1,27
1.5/-1.5
1,91
1,74
-1.5/1.5
5,20
1,10
—
13-е июня
Весь матч
3,65
1,24
1.5/-1.5
1,99
1,67
-1.5/1.5
5,60
1,09
—
13-е июня
Весь матч
1,03
9,40
-1.5/1.5
1,17
4,00
1.5/-1.5
1,01
9,60
—
13-е июня
Весь матч
1,49
2,46
-1.5/1.5
2,15
1,58
1.5/-1.5
1,19
3,80
—