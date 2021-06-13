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Алматы. Казахстан1
Братислава. Словакия1
Лион. Франция1
Ноттингем II. Великобритания5
Ноттингем. Великобритания1
Орландо II. США1
Простеёв. Чехия6
Форли. Италия9
Экс-ан-Прованс. Франция6
ITF. Мужчины
ITF. Женщины
1000

Ставки на ATP. Челленджер. Ноттингем II. Великобритания

ТЕННИС. ATP. Челленджер. Ноттингем II. ВеликобританияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
13:00
1479
13-е июня
Gill, FelixБолт А.
Весь матч
4,70
1,15
1.5/-1.5
2,34
1,49
-1.5/1.5
6,80
1,05
+20
13:00
1110
13-е июня
Джонсон Л.Раманатхан Р.
Весь матч
3,40
1,27
1.5/-1.5
1,91
1,74
-1.5/1.5
5,20
1,10
+20
13:00
1276
13-е июня
Фери А.Эскобедо Э.
Весь матч
3,65
1,24
1.5/-1.5
1,99
1,67
-1.5/1.5
5,60
1,09
+20
15:40
2681
13-е июня
Жук К.Maxted, Lui
Весь матч
1,03
9,40
-1.5/1.5
1,17
4,00
1.5/-1.5
1,01
9,60
+20
17:00
2726
13-е июня
Годжо Б.Торпегаард М.
Весь матч
1,49
2,46
-1.5/1.5
2,15
1,58
1.5/-1.5
1,19
3,80
+20
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