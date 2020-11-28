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ТЕННИС. ATP. Челленджер. Майя. ПортугалияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
14:00
1759
28-е ноября
Бонадио Р.Джиану Ф.К.
Весь матч
1,40
2,75
2,05
-1.50/1.50
1,63
1,16
1.50/-1.50
4,20
14:00
3078
28-е ноября
Монтейро Ж.Врбенски М.
Весь матч
2,75
1,40
1,64
1.50/-1.50
2,05
4,30
-1.50/1.50
1,15
15:20
3212
28-е ноября
Бланкано Дж.Фариа Л.
Весь матч
1,16
4,60
1,56
-1.50/1.50
2,18
1,06
1.50/-1.50
6,60
15:20
3213
28-е ноября
Сердарушич Н.Гиртц М.
Весь матч
1,40
2,75
2,05
-1.50/1.50
1,63
1,16
1.50/-1.50
4,20
17:30
3223
28-е ноября
Какао Т.Селикбилек А.
Весь матч
2,75
1,40
1,64
1.50/-1.50
2,05
4,30
-1.50/1.50
1,15
18:00
1633
28-е ноября
Сийслинг И.Айдукович Д.
Весь матч
1,80
1,90
2,80
-1.50/1.50
1,35
1,31
1.50/-1.50
2,95
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