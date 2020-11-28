1000
Моя линия
ТЕННИС. ATP. Челленджер. Майя. ПортугалияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
28-е ноября
Весь матч
1,40
2,75
2,05
-1.50/1.50
1,63
1,16
1.50/-1.50
4,20
—
28-е ноября
Весь матч
2,75
1,40
1,64
1.50/-1.50
2,05
4,30
-1.50/1.50
1,15
—
28-е ноября
Весь матч
1,16
4,60
1,56
-1.50/1.50
2,18
1,06
1.50/-1.50
6,60
—
28-е ноября
Весь матч
1,40
2,75
2,05
-1.50/1.50
1,63
1,16
1.50/-1.50
4,20
—
28-е ноября
Весь матч
2,75
1,40
1,64
1.50/-1.50
2,05
4,30
-1.50/1.50
1,15
—
28-е ноября
Весь матч
1,80
1,90
2,80
-1.50/1.50
1,35
1,31
1.50/-1.50
2,95
—