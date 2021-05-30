1000
Ставки на ATP. Челленджер. Литл Рок. США
ТЕННИС. ATP. Челленджер. Литл Рок. СШАОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
30-е мая
Весь матч
1,63
2,15
-1.5/1.5
2,39
1,47
1.5/-1.5
1,26
3,30
—
30-е мая
Весь матч
3,20
1,31
1.5/-1.5
1,85
1,79
-1.5/1.5
4,90
1,12
—
30-е мая
Весь матч
1,50
2,42
-1.5/1.5
2,16
1,57
1.5/-1.5
1,20
3,75
—
30-е мая
Весь матч
1,63
2,15
-1.5/1.5
2,39
1,47
1.5/-1.5
1,26
3,30
—
30-е мая
Весь матч
2,36
1,52
1.5/-1.5
1,55
2,20
-1.5/1.5
3,65
1,21
—
30-е мая
Весь матч
1,01
11,00
-1.5/1.5
1,09
5,40
1.5/-1.5
1,00
10,00
—
30-е мая
Весь матч
2,15
1,63
1.5/-1.5
1,47
2,39
-1.5/1.5
3,30
1,26
—
30-е мая
Весь матч
1,61
2,18
-1.5/1.5
2,36
1,48
1.5/-1.5
1,25
3,35
—