LIVE
VIP
МАТЧ-ЦЕНТР
Лотерея LIVE
АКЦИИ
Видеотрансляции
Новости
Информация
Результаты
Компания
Вход на сайт
Зарегистрироваться
24/7 Лотерея
24/7 Лотерея
Избранное
LIVE
10
Видео
2
Скоро
Популярное
361
Российская Премьер-Лига
68
Лига чемпионов УЕФА
45
Лига Европы УЕФА
37
АПЛ
43
Примера
41
Серия A
30
Бундеслига
41
Лига 1
17
КХЛ
30
Итоговый чемпионат. Лондон. Великобритания
6
Евролига. Мужчины
2
Лига Про. Мужчины. Зал А4
1
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
2
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
Американский футбол
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Водное поло
Гандбол
Дартс
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
1000
Моя линия
ТЕННИС. ATP. Челленджер. Лима. Перу
Основная линия
Победитель
1
2
Фора
Ф1
Фора
Ф2
Фора
Ф1
Фора
Ф2
-
19:00
2968
21-е ноября
Li, Christopher
Лама Г.
Весь матч
10,00
1,02
4,00
1.50/-1.50
1,17
—
—
20:20
3061
21-е ноября
Ballotta, Gianluca
Сержио Гальдос
Весь матч
8,00
1,05
3,15
1.50/-1.50
1,28
9,00
-1.50/1.50
1,01
—
Служба поддержки
8 800 555-44-55
звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системы
Правила приема ставок и выплаты выигрышей
Партнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 года
Лауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию
2
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система
На каждое пари
1000
3000
5000
10000
—
+
Пари:
0
Общая сумма:
0,00
Возм. выигрыш:
0,00
Заключить пари
Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент
Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Проверить пари
Мобильные приложения
iOS
Android
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55
звонок бесплатный
info@ligastavok.ru