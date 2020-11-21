24/7 Лотерея24/7 Лотерея
Избранное
LIVE10
Видео
2
Скоро
Популярное361Российская Премьер-Лига68Лига чемпионов УЕФА45Лига Европы УЕФА37АПЛ43Примера41Серия A30Бундеслига41Лига 117КХЛ30Итоговый чемпионат. Лондон. Великобритания6Евролига. Мужчины2Лига Про. Мужчины. Зал А41
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис2
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
Американский футбол
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Водное поло
Гандбол
Дартс
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
1000
Моя линия

ТЕННИС. ATP. Челленджер. Лима. ПеруОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
19:00
2968
21-е ноября
Li, ChristopherЛама Г.
Весь матч
10,00
1,02
4,00
1.50/-1.50
1,17
20:20
3061
21-е ноября
Ballotta, GianlucaСержио Гальдос
Весь матч
8,00
1,05
3,15
1.50/-1.50
1,28
9,00
-1.50/1.50
1,01
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию2
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru