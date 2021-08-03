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ATP. Челленджер
Корденонс. Италия4
Лексингтон. США1
Либерец. Чехия7
Познань. Польша1
Сеговия. Испания1
Триест. Италия1
WTA. Серия 125К
ITF. Мужчины
ITF. Женщины
1000

Ставки на ATP. Челленджер. Либерец. Чехия

ТЕННИС. ATP. Челленджер. Либерец. ЧехияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
11:30
1667
1-е августа
Евсеев Д.Агаменон Ф.
Весь матч
2,90
1,36
1.5/-1.5
1,75
1,89
-1.5/1.5
4,50
1,14
+20
11:30
1502
1-е августа
Фурнесс Э.Krumich, Martin
Весь матч
1,32
3,10
-1.5/1.5
1,81
1,82
1.5/-1.5
1,12
4,80
+20
12:50
2320
1-е августа
Donald, Matthew WilliamМёллекер Р.
Весь матч
4,90
1,14
1.5/-1.5
2,43
1,45
-1.5/1.5
7,00
1,05
+20
11:00
2088
3-е августа
Balaji N S / Kadhe APopko D / Sachko V
Весь матч
1,85
1,85
+16
11:00
1887
3-е августа
Forejtek J / Vrbensky MGriekspoor T / Stevens B
Весь матч
1,58
2,24
+16
11:00
1882
3-е августа
Haase R / Martin AЖебавы Р./Зеленай И.
Весь матч
2,28
1,56
+16
11:00
2116
3-е августа
Полманс М / Рид МAgamenone F / Ficovich J P
Весь матч
1,36
2,90
+16
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