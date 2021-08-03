1000
Ставки на ATP. Челленджер. Либерец. Чехия
ТЕННИС. ATP. Челленджер. Либерец. ЧехияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
1-е августа
Весь матч
2,90
1,36
1.5/-1.5
1,75
1,89
-1.5/1.5
4,50
1,14
—
1-е августа
Весь матч
1,32
3,10
-1.5/1.5
1,81
1,82
1.5/-1.5
1,12
4,80
—
1-е августа
Весь матч
4,90
1,14
1.5/-1.5
2,43
1,45
-1.5/1.5
7,00
1,05
—
3-е августа
Весь матч
1,85
1,85
—
—
—
Весь матч
1,58
2,24
—
—
—
3-е августа
Весь матч
2,28
1,56
—
—
—
3-е августа
Весь матч
1,36
2,90
—
—
—