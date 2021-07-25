1000
Ставки на ATP. Челленджер. Лексингтон. США
ТЕННИС. ATP. Челленджер. Лексингтон. СШАОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
25-е июля
Весь матч
1,49
2,44
-1.5/1.5
2,15
1,58
1.5/-1.5
1,20
3,75
—
25-е июля
Весь матч
1,67
2,08
-1.5/1.5
2,46
1,44
1.5/-1.5
1,27
3,20
—
25-е июля
Весь матч
2,34
1,53
1.5/-1.5
1,54
2,21
-1.5/1.5
3,60
1,21
—
25-е июля
Весь матч
2,14
1,63
1.5/-1.5
1,46
2,40
-1.5/1.5
3,25
1,26
—
25-е июля
Весь матч
1,49
2,44
-1.5/1.5
2,15
1,58
1.5/-1.5
1,20
3,75
—
25-е июля
Весь матч
1,40
2,75
-1.5/1.5
1,96
1,70
1.5/-1.5
1,16
4,30
—
25-е июля
Весь матч
1,26
3,50
-1.5/1.5
1,69
1,97
1.5/-1.5
1,09
5,40
—
25-е июля
Весь матч
1,03
9,20
-1.5/1.5
1,17
4,00
1.5/-1.5
1,01
9,60
—