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ATP. Челленджер
Кэри. США1
Лексингтон. США8
Познань. Польша19
Пособланко. Испания1
Сеговия. Испания21
Триест. Италия18
ITF. Мужчины
ITF. Женщины
UTR. Мужчины
1000

Ставки на ATP. Челленджер. Лексингтон. США

ТЕННИС. ATP. Челленджер. Лексингтон. СШАОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
18:00
1809
25-е июля
Кинг Д.Diallo, Gabriel
Весь матч
1,49
2,44
-1.5/1.5
2,15
1,58
1.5/-1.5
1,20
3,75
+20
18:00
4187
25-е июля
Крофорд О.Ковачевич А.
Весь матч
1,67
2,08
-1.5/1.5
2,46
1,44
1.5/-1.5
1,27
3,20
+20
19:20
1450
25-е июля
Оливьери Дж.Рыбаков А.
Весь матч
2,34
1,53
1.5/-1.5
1,54
2,21
-1.5/1.5
3,60
1,21
+20
19:20
4184
25-е июля
Учида КаичиГаларно А.
Весь матч
2,14
1,63
1.5/-1.5
1,46
2,40
-1.5/1.5
3,25
1,26
+20
20:00
4217
25-е июля
МакХью Э.Виллануэва Г.
Весь матч
1,49
2,44
-1.5/1.5
2,15
1,58
1.5/-1.5
1,20
3,75
+20
22:00
4219
25-е июля
Козлов С.Риффис С.
Весь матч
1,40
2,75
-1.5/1.5
1,96
1,70
1.5/-1.5
1,16
4,30
+20
22:00
4221
25-е июля
Харрисон Р.Лешем Э.
Весь матч
1,26
3,50
-1.5/1.5
1,69
1,97
1.5/-1.5
1,09
5,40
+20
22:00
4190
25-е июля
Хрисокос П.Matt Halpin
Весь матч
1,03
9,20
-1.5/1.5
1,17
4,00
1.5/-1.5
1,01
9,60
+20
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