1000
Моя линия
ТЕННИС. ATP. Челленджер. Кампинас. БразилияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
28-е ноября
Весь матч
12,00
1,00
—
—
—
28-е ноября
Весь матч
1,35
2,95
1,96
-1.50/1.50
1,70
1,14
1.50/-1.50
4,50
—
28-е ноября
Весь матч
1,66
2,10
2,55
-1.50/1.50
1,41
1,26
1.50/-1.50
3,25
—
28-е ноября
Весь матч
2,60
1,44
1,59
1.50/-1.50
2,12
4,10
-1.50/1.50
1,17
—
28-е ноября
Весь матч
2,25
1,57
1,48
1.50/-1.50
2,37
3,60
-1.50/1.50
1,22
—
28-е ноября
Весь матч
1,44
2,60
2,12
-1.50/1.50
1,59
1,17
1.50/-1.50
4,00
—
28-е ноября
Весь матч
5,00
1,14
2,29
1.50/-1.50
1,51
7,00
-1.50/1.50
1,04
—