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ТЕННИС. ATP. Челленджер. Кампинас. БразилияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
16:00
1711
28-е ноября
Cury Bueres, MatheusСерундоло Х.М.
Весь матч
12,00
1,00
17:00
1523
28-е ноября
Баез С.Оливьери Дж.
Весь матч
1,35
2,95
1,96
-1.50/1.50
1,70
1,14
1.50/-1.50
4,50
18:00
1628
28-е ноября
Уго Карабелли К.Аргуэльо Ф.
Весь матч
1,66
2,10
2,55
-1.50/1.50
1,41
1,26
1.50/-1.50
3,25
19:00
1323
28-е ноября
Дугаз А.Альварес Н.
Весь матч
2,60
1,44
1,59
1.50/-1.50
2,12
4,10
-1.50/1.50
1,17
19:00
2541
28-е ноября
Линделл К.Велотти А.
Весь матч
2,25
1,57
1,48
1.50/-1.50
2,37
3,60
-1.50/1.50
1,22
20:00
1334
28-е ноября
Сельс Й.Рибейро Маркондес И.
Весь матч
1,44
2,60
2,12
-1.50/1.50
1,59
1,17
1.50/-1.50
4,00
21:30
1339
28-е ноября
Рибейро Э.Гомес Эррера К.
Весь матч
5,00
1,14
2,29
1.50/-1.50
1,51
7,00
-1.50/1.50
1,04
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