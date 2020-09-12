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ТЕННИС. ATP. Челленджер. Яссы. РумынияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
11:05
359
Мадарас Д.Черундоло Х.М.
Заключение пари временно недоступно
11:05
358
1-й сет. Пауза между розыгрышами
Этчеверри Т.М.Першико М.
32
030
00
Весь матч
1,12
5,30
1,48
-1.50/1.50
2,48
12:00
5331
12-е сентября
Хаертайс Й.Лазаров А.
Весь матч
1,72
2,00
2,65
-1.50/1.50
1,38
1,29
1.50/-1.50
3,10
12:20
5337
12-е сентября
Гинар М.Боччи Л.
Весь матч
1,08
6,40
1,38
-1.50/1.50
2,65
1,03
1.50/-1.50
8,00
12:20
4688
12-е сентября
Джеорджеску М.А.Родригес Ф.
Весь матч
11,00
1,01
13:40
5353
12-е сентября
Жекан М.А.Хаму М.
Весь матч
3,00
1,34
1,71
1.50/-1.50
1,94
4,70
-1.50/1.50
1,13
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