1000
Моя линия
ТЕННИС. ATP. Челленджер. Гран-Канария. ИспанияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
1-й сет
Молчан А.Pol Martin Tiffon
21
00
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Заключение пари временно недоступно
1-й сет
Формат: Матч из 3 сетов.
Заключение пари временно недоступно
21-е февраля
Весь матч
2,95
1,35
1,73
1.50/-1.50
1,91
4,60
-1.50/1.50
1,13
—
21-е февраля
Весь матч
1,49
2,46
2,18
-1.50/1.50
1,56
1,19
1.50/-1.50
3,85
—
21-е февраля
Весь матч
1,28
3,35
1,77
-1.50/1.50
1,86
1,10
1.50/-1.50
5,20
—
21-е февраля
Весь матч
1,49
2,46
2,17
-1.50/1.50
1,56
1,19
1.50/-1.50
3,85
—