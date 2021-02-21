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ТЕННИС. ATP. Челленджер. Гран-Канария. ИспанияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
13:09
163
1-й сет
Молчан А.Pol Martin Tiffon
21
00
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Заключение пари временно недоступно
13:10
176
1-й сет
Tomas Quesada PerezСанчес Искердо Н.
03
015
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Заключение пари временно недоступно
14:20
2910
21-е февраля
Nava, EmilioДзеппьери Дж.
Весь матч
2,95
1,35
1,73
1.50/-1.50
1,91
4,60
-1.50/1.50
1,13
14:20
2800
21-е февраля
Рока Баталья О.Эстеве Лобато Э.
Весь матч
1,49
2,46
2,18
-1.50/1.50
1,56
1,19
1.50/-1.50
3,85
15:40
2752
21-е февраля
Гинар М.Нейедлы П.
Весь матч
1,28
3,35
1,77
-1.50/1.50
1,86
1,10
1.50/-1.50
5,20
17:00
2950
21-е февраля
Эюпович Э.Думбия С.
Весь матч
1,49
2,46
2,17
-1.50/1.50
1,56
1,19
1.50/-1.50
3,85
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