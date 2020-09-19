1000
Моя линия
ТЕННИС. ATP. Челленджер. Форли. ИталияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
1-й сет. Розыгрыш очка
Харрисон Кр.Думбия С.
31
4030
00
Весь матч
1,58
2,26
2,20
-1.50/1.50
1,60
—
—
1-й сет. Пауза между розыгрышами
Бега А.Вианелло М.
31
150
00
Весь матч
1,06
7,30
1,25
-1.50/1.50
3,57
—
—
19-е сентября
Весь матч
1,35
2,95
1,96
-1.50/1.50
1,69
1,14
1.50/-1.50
4,50
—
19-е сентября
Весь матч
2,60
1,44
1,60
1.50/-1.50
2,10
4,10
-1.50/1.50
1,17
—
19-е сентября
Весь матч
3,10
1,32
1,76
1.50/-1.50
1,89
4,80
-1.50/1.50
1,12
—
19-е сентября
Весь матч
1,12
5,40
1,46
-1.50/1.50
2,41
1,04
1.50/-1.50
7,20
—