Избранное
LIVE98
Видео
26
Скоро
Популярное363Российская Премьер-Лига62АПЛ47Бундеслига40Примера38Серия A37Лига 123Суперкубок УЕФА. Будапешт1КХЛ75NHL. Кубок Стэнли. США (Торонто, Эдмонтон)5ATP. Рим. Италия14WTA. Рим. Италия14NBA. Плей-офф. Орландо3Лига Про. Мужчины. Зал А41Лига Про. Мужчины. Зал А51Лотерея. Россия. Stoloto. ТОП-32
Моя линия
Острая линия
Футбол
Хоккей
Теннис6
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Лотереи
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
Австралийский футбол
Американский футбол
Бадминтон
Бейсбол
Бокс
Велоспорт
Водное поло
Гандбол
Дартс
Пляжный волейбол
Политика
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал
Шоу-бизнес
1000
Моя линия

ТЕННИС. ATP. Челленджер. Форли. ИталияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
11:05
308
1-й сет. Розыгрыш очка
Харрисон Кр.Думбия С.
31
4030
00
Весь матч
1,58
2,26
2,20
-1.50/1.50
1,60
11:06
305
1-й сет. Пауза между розыгрышами
Бега А.Вианелло М.
31
150
00
Весь матч
1,06
7,30
1,25
-1.50/1.50
3,57
12:20
5249
19-е сентября
Ритшард А.Орнаго Ф.
Весь матч
1,35
2,95
1,96
-1.50/1.50
1,69
1,14
1.50/-1.50
4,50
13:40
5248
19-е сентября
Гутьеррес О.Х.Дугаз А.
Весь матч
2,60
1,44
1,60
1.50/-1.50
2,10
4,10
-1.50/1.50
1,17
15:00
2985
19-е сентября
Дубривный А.Бранкаччио Р.
Весь матч
3,10
1,32
1,76
1.50/-1.50
1,89
4,80
-1.50/1.50
1,12
15:00
5205
19-е сентября
Монтейро Т.Форти Ф.
Весь матч
1,12
5,40
1,46
-1.50/1.50
2,41
1,04
1.50/-1.50
7,20
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию26
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru