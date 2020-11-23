1000
Моя линия
ТЕННИС. ATP. Челленджер. Флорианополис. БразилияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
23-е ноября
Весь матч
1,85
1,85
2,85
-1.50/1.50
1,33
1,33
1.50/-1.50
2,85
—
23-е ноября
Весь матч
2,75
1,40
1,65
1.50/-1.50
2,03
4,30
-1.50/1.50
1,15
—
23-е ноября
Весь матч
1,33
3,05
1,90
-1.50/1.50
1,74
1,13
1.50/-1.50
4,60
—
23-е ноября
Весь матч
2,23
1,58
1,47
1.50/-1.50
2,37
3,50
-1.50/1.50
1,23
—
23-е ноября
Весь матч
2,55
1,46
1,57
1.50/-1.50
2,16
4,00
-1.50/1.50
1,17
—
23-е ноября
Весь матч
3,75
1,23
1,95
1.50/-1.50
1,70
5,60
-1.50/1.50
1,08
—
24-е ноября
Весь матч
1,31
3,20
1,85
-1.50/1.50
1,79
1,12
1.50/-1.50
4,80
—
24-е ноября
Весь матч
1,67
2,08
2,55
-1.50/1.50
1,41
1,27
1.50/-1.50
3,20
—
24-е ноября
Весь матч
3,30
1,29
1,82
1.50/-1.50
1,82
5,20
-1.50/1.50
1,11
—
24-е ноября
Весь матч
1,20
4,00
1,63
-1.50/1.50
2,05
1,08
1.50/-1.50
5,80
—
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