24/7 Лотерея24/7 Лотерея
Избранное
LIVE43
Видео
13
Скоро
Популярное314Российская Премьер-Лига68Лига чемпионов УЕФА25Лига Европы УЕФА26АПЛ40Бундеслига33Примера37Серия A31Лига 125КХЛ15Евротур. Кубок Карьяла. Финляндия10Бой Усик А. vs Чисора Д.1Евролига. Мужчины1Лига Про. Мужчины. Зал А41Лига Про. Мужчины. Зал А51
Моя линия
Острая линия
Футбол
Бокс
Хоккей
Теннис6
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
Американский футбол
Бейсбол
Гандбол
Дартс
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал
1000
Моя линия

ТЕННИС. ATP. Челленджер. Эккенталь. ГерманияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
12:00
4734
31-е октября
Зима Л.Хаертайс Й.
Весь матч
4,90
1,14
2,27
1.50/-1.50
1,52
7,00
-1.50/1.50
1,05
12:00
4827
31-е октября
Мёллер М.Лехекка И.
Весь матч
1,60
2,19
2,45
-1.50/1.50
1,44
1,24
1.50/-1.50
3,45
13:20
4768
31-е октября
Бахингер М.Симон Т.
Весь матч
1,44
2,60
2,13
-1.50/1.50
1,58
1,17
1.50/-1.50
4,10
14:40
4436
31-е октября
Шоненберг Т.Джиану Ф.К.
Весь матч
4,90
1,14
2,27
1.50/-1.50
1,52
7,00
-1.50/1.50
1,05
16:00
4524
31-е октября
Вискандт М.Айдукович Д.
Весь матч
4,90
1,14
2,27
1.50/-1.50
1,52
7,00
-1.50/1.50
1,05
17:20
4826
31-е октября
Клейн Л.Киркин Э.
Весь матч
1,24
3,65
1,74
-1.50/1.50
1,90
1,09
1.50/-1.50
5,60
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию13
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru