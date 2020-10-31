1000
Моя линия
ТЕННИС. ATP. Челленджер. Эккенталь. ГерманияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
31-е октября
Весь матч
4,90
1,14
2,27
1.50/-1.50
1,52
7,00
-1.50/1.50
1,05
—
31-е октября
Весь матч
1,60
2,19
2,45
-1.50/1.50
1,44
1,24
1.50/-1.50
3,45
—
31-е октября
Весь матч
1,44
2,60
2,13
-1.50/1.50
1,58
1,17
1.50/-1.50
4,10
—
31-е октября
Весь матч
4,90
1,14
2,27
1.50/-1.50
1,52
7,00
-1.50/1.50
1,05
—
31-е октября
Весь матч
4,90
1,14
2,27
1.50/-1.50
1,52
7,00
-1.50/1.50
1,05
—
31-е октября
Весь матч
1,24
3,65
1,74
-1.50/1.50
1,90
1,09
1.50/-1.50
5,60
—