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Ставки на ATP. Челленджер. Брауншвейг. Германия
ТЕННИС. ATP. Челленджер. Брауншвейг. ГерманияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
4-е июля
Весь матч
1,13
5,20
-1.5/1.5
1,29
3,10
1.5/-1.5
1,02
8,60
—
4-е июля
Весь матч
2,70
1,41
1.5/-1.5
1,68
1,98
-1.5/1.5
4,20
1,16
—
4-е июля
Весь матч
2,90
1,36
1.5/-1.5
1,76
1,88
-1.5/1.5
4,50
1,14
—
4-е июля
Весь матч
1,21
3,95
-1.5/1.5
1,60
2,11
1.5/-1.5
1,07
6,00
—
4-е июля
Весь матч
1,36
2,90
-1.5/1.5
1,88
1,76
1.5/-1.5
1,14
4,50
—
4-е июля
Весь матч
1,46
2,55
-1.5/1.5
2,08
1,62
1.5/-1.5
1,19
3,90
—