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ATP. Челленджер
Брауншвейг. Германия6
Зальцбург. Австрия2
Перуджа. Италия8
Порту. Португалия1
ITF. Мужчины
ITF. Женщины
1000

Ставки на ATP. Челленджер. Брауншвейг. Германия

ТЕННИС. ATP. Челленджер. Брауншвейг. ГерманияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
12:00
2220
4-е июля
Жук К.Зандкаулен, Тим
Весь матч
1,13
5,20
-1.5/1.5
1,29
3,10
1.5/-1.5
1,02
8,60
+20
12:00
2225
4-е июля
Михальский Д.Андреев А.
Весь матч
2,70
1,41
1.5/-1.5
1,68
1,98
-1.5/1.5
4,20
1,16
+20
13:20
2230
4-е июля
Розенкранц М.Диаз Акоста Ф.
Весь матч
2,90
1,36
1.5/-1.5
1,76
1,88
-1.5/1.5
4,50
1,14
+20
13:20
2233
4-е июля
Хаертайс Й.Эреншнейдер Н.
Весь матч
1,21
3,95
-1.5/1.5
1,60
2,11
1.5/-1.5
1,07
6,00
+20
14:40
2226
4-е июля
Гуннесваран П.Хассан Б.
Весь матч
1,36
2,90
-1.5/1.5
1,88
1,76
1.5/-1.5
1,14
4,50
+20
14:40
2283
4-е июля
Эра С.Дугаз А.
Весь матч
1,46
2,55
-1.5/1.5
2,08
1,62
1.5/-1.5
1,19
3,90
+20
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